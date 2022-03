Pedro Castillo dopo l'approvazione della legge nazionale sul cancro: «Garantisce una copertura universale e gratuita»

Il Presidente della Repubblica, Pedro Castillo, ha parlato sui suoi social network dell'adozione della legge n. 31336, il National Cancer Law e menzionata che garantisce una copertura universale e gratuita per le persone. Questa legge è stata pubblicata il 9 agosto dello scorso anno, ma è stata recentemente approvata dal Congresso della Repubblica.

«In adempimento dei nostri impegni nei confronti delle persone, oggi è stato pubblicato il regolamento che stabilisce le disposizioni per l'attuazione della legge n. 31336, la legge nazionale sul cancro, che garantisce una copertura universale e gratuita, nonché un trattamento del cancro di qualità», si legge sul suo Twitter.

L'obiettivo di questa legge è «garantire una copertura universale, gratuita e prioritaria dei servizi sanitari per tutti i malati di cancro, indipendentemente dal tipo di cancro che soffre». Tutto ciò avviene dopo il completamento del processo di suggerimenti, commenti o raccomandazioni da parte di enti pubblici o privati, nonché da gruppi di pazienti e dal pubblico in generale.

Il decreto supremo 004-2022-SA, pubblicato questo mercoledì sul quotidiano ufficiale El Peruano, indica che il regolamento della legge nazionale sul cancro, composto da 11 capitoli, 41 articoli e 16 disposizioni complementari finali, mira a stabilire le disposizioni per l'attuazione di tale legge.

Inoltre, questo decreto specifica che il regolamento è applicabile a tutte le istituzioni che forniscono servizi sanitari in tutto il paese, pubblici, privati o misti, ma anche assicuratori privati e pubblici, noti come Istituzioni che amministrano i fondi di assicurazione sanitaria (Iafas). Tra questi ci sono l'assicurazione sanitaria completa (SIS), Essalud, l'assicurazione delle forze armate e la polizia e gli operatori sanitari , meglio conosciuta come EPS.

PUNTI IMPORTANTI

Tra i punti importanti affrontati da questo regolamento vi sono il decentramento delle cure per i malati di cancro, l'espansione della copertura completa dalla diagnosi e l'uso di meccanismi per ottenere nuovi farmaci.

Indica inoltre che queste entità, pubbliche e private, dovranno finanziare il trattamento, secondo i piani assicurativi che hanno.

Afferma inoltre che tutti i residenti - compresi gli stranieri - in Perù con una diagnosi definitiva di cancro che non hanno un'assicurazione, accederanno alle cure oncologiche attraverso il SIS. Inoltre, l'unico requisito sarà il DNI o la carta dell'alieno.

Il regolamento prevede anche il rafforzamento e la ristrutturazione delle risorse umane in campo sanitario per la prevenzione e il controllo del cancro e la formazione dei dipendenti pubblici nella prevenzione e nel controllo di questa malattia.

Per quanto riguarda i farmaci oncologici, il Ministero della Salute (Minsa) aggiornerà l'elenco complementare di questi prodotti ogni due anni. Sarà inoltre responsabile della preparazione e dell'approvazione dei documenti normativi che stabiliscono l'elevata soglia di costo per il trattamento delle malattie oncologiche, entro un periodo massimo di 30 giorni lavorativi.

Stabilisce inoltre la creazione della National Tumor Bank e della National Tumor Bank Network per fornire informazioni sulla ricerca biomedica a favore di una migliore diagnosi e trattamento.

Aspetto positivo:

Per la prima volta, questo regolamento stabilisce scadenze specifiche per la valutazione e l'autorizzazione di farmaci e dispositivi medici che sono costosi o non rientrano nella richiesta nazionale unica di medicinali essenziali. Il periodo di attesa è di circa 90 giorni. Questo periodo può essere ridotto a circa 72 ore in caso di emergenze non terminali. Inoltre, l'elenco dei farmaci oncologici complementari verrà aggiornato ogni due anni.

Aspetto negativo:

Secondo i regolamenti, la National Network for Health Technology Assessment (Renetsa) condurrà la valutazione della tecnologia sanitaria di medicinali e dispositivi medici. Tuttavia, Oropeza indica che questa entità valuta anche trattamenti innovativi per le malattie rare, senza grandi prestazioni. «È stato in grado di avvantaggiare solo tre pazienti», dice.









