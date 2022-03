Pedro Castillo: Bruno Pacheco e i nipoti del presidente sarebbero stati inclusi nel programma Rewards

L'ambiente del presidente Pedro Castillo ha complicato la sua situazione con le autorità dopo non essere riuscito a trovare il suo dove si trova. Víctor Tiburcio, comandante generale della polizia nazionale peruviana (PNP), ha annunciato in una conferenza stampa che il Ministero dell'Interno (Mininter) è stato richiesto che l'ex segretario Bruno Pacheco e il nipoti del presidente, Fray Vasquez Castillo e Gian Marco Castillo, sarà incluso nel Rewards Program.

«Immediatamente, è stato richiesto a livello del Vice Ministero dell'Ordine Interno di essere considerato tra i più ricercati e di avere una ricompensa», ha detto l'autorità, dato che quelli citati non sono stati in grado di essere localizzati dalla procura durante un'operazione che ha cercato di mettere un arresto mandato in vigore contro di loro. Pochi giorni fa, la Commissione di supervisione del Congresso ha anche chiesto al ministro dell'Interno, Alfonso Chávarry, di includere quelli menzionati nella lista dei più ricercati.

«L'intero rapporto è già stato formalizzato ed è stato consegnato al settore interno per procedere secondo quanto già regolamentato. Nel corso delle ore, quella ricompensa dovrebbe uscire ed essere considerata tra le più ricercate», ha aggiunto.

Arresto di Zamir Villaverde

Durante questa operazione, l'uomo d'affari Zamir Villaverde, Victor Valdivia Malpartida e George Pasapera furono arrestati. Inoltre, il comandante del PNP ha riferito che Hector Pasapera López, Victor San Miguel Velasquez e Luis Pasapera Adrianzén si sono presentati volontariamente all'ufficio giudiziario. Altri nomi coinvolti sono quelli di Edgar Vargas Mas e Alcides Villafuerte Vizcarra, con un totale di undici persone tramandate dalla procura.

Va sottolineato che la detenzione preliminare è una misura regolata dall'articolo 261 del codice di procedura penale che cerca di privare una persona indagata della sua libertà per un breve periodo di tempo al fine di impedirgli di fuggire. Se è un caso comune, viene eseguito per un periodo di 72 ore o tre giorni, ma essendo un caso complesso dura fino a 10 giorni.

SITUAZIONE COMPLICATA

I nomi di Fray Vasquez Castillo e Gian Marco Castillo sono passati inosservati durante la campagna presidenziale. Sebbene siano stati citati dalla stampa dato il loro approccio al presidente, non è stato fino alle dichiarazioni di Karelim López che hanno iniziato a causare problemi al governo di Pedro Castillo.

Il presidente Pedro Castillo e la donna d'affari Karelim López hanno mantenuto la comunicazione telefonica, ha affermato César Nakazaki. Foto: Andina/PCM

«So anche che c'è una mafia nel Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni (MTC), composta dal presidente Pedro Castillo Terrones, dal ministro Juan Silva, dalle società cinesi Consorcio Conservación Vial Mazocruz (China Civil Engineering Construction Branch of Peru) e altri, sempre con la partecipazione della società peruviana INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., formata da Roberto Jesús Aguilar Quispe, di circa 27 anni, partecipa anche a questa mafia Zamir Villaverde García, che è il cassiere; i nipoti del presidente: Fray Vasquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez, Rousbelt [Rudbel] Oblitas Paredes [nipote dalla parte di sua moglie], e cinque membri del Congresso di Acción Popular», sono state le dichiarazioni di Lopez all'ufficio del pubblico ministero, secondo una pubblicazione di El Comercio.

Nel pomeriggio di mercoledì 30 marzo, il giudice del secondo tribunale investigativo preparatorio Manuel Chuyo ha emesso un divieto di cinque mesi di lasciare il paese per i nipoti del presidente che sono stati indagati per i crimini di collusione aggravata e organizzazione criminale. Entrambi sono latitanti a seguito del mandato di arresto preliminare emesso nell'ambito delle indagini su presunte irregolarità nelle Provías del Ministero dei Trasporti (MTC).

CONTINUA A LEGGERE