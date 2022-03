Noroña cercherà di eliminare l'ora legale: «Basta cambiare ogni sei mesi»

Gerardo Fernández Noroña, deputato federale del partito laburista (PT), si è unito al dibattito per eliminare la luce diurna Risparmio di tempo e ha proposto un'iniziativa per abrogare, mediante un decreto, il provvedimento che è stato attuato a livello nazionale nel 1996, durante il mandato di sei anni di Ernesto Zedillo Ponce de León.

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, il legislatore ha condiviso alcune pagine del documento che questo giovedì pomeriggio, 31 marzo, sarà presumibilmente discusso alla Camera dei Deputati; tuttavia, va ricordato che non è l'unico rappresentante popolare a presentare una riforma simile, dal momento che il membro del Anche il Partito della Rivoluzione Democratica (PRD), Olga Luz Espinosa, ha pubblicato un documento sulla stessa linea.

Tuttavia, il Consiglio di coordinamento politico (Jucopo) della Camera bassa ha convenuto che, prima che la misura venga messa ai voti, i Segretariati dell'Energia (Sener), dell'Economia (SE) e della Salute (SSA) sarebbero stati consultati per contribuire con le loro conoscenze sull'argomento, e quindi portare le elezioni alla sessione plenaria.

In questo contesto, con un messaggio chiaro: «Basta cambiare il programma ogni sei mesi», il legislatore Petista ha proposto, adottando una posizione simile a quella espressa dal presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), che la misura sia eliminata perché non ha generato «risparmi energetici consumo», cioè nella categoria in cui si pensava.

Il legislatore ha condiviso alcune pagine dell'iniziativa (Foto: Twitter/ @fernandeznorona)

Secondo il documento presentato dal membro della Quarta Trasformazione, la sua riforma mira a modificare la legge sul sistema di orario - che è stata modificata nel 2001 in modo che il suddetto programma durasse solo cinque mesi e non sette, come originariamente proposto - nonché il decreto che ha istituito il orario stagionale il 1o marzo 2002.

Allo stesso modo, citando l'ex vice Iterián Gallegos, Fernández Noroña ha indicato che la misura dovrebbe essere analizzata e votata affermativamente perché presumibilmente ha generato un costo per la salute delle persone, dovuto al fatto che cambiano i loro orari di sonno e riposo.

Infine, l'iniziativa intende anche che, se approvata, le leggi locali dei 32 stati della repubblica saranno modificate entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Federazione (DOF).

I deputati intendono eliminare l'ora legale (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro.com)

La questione è in discussione pubblica da settimane, soprattutto quando il presidente messicano ha promesso, durante la sua conferenza mattutina, che lui presenterà un'iniziativa per abrogare il cambio di orario in tutto il paese.

Sebbene si noti che, la legge messicana stabilisce che qualsiasi iniziativa in materia deve essere presentata al Congresso dell'Unione entro e non oltre il 15 novembre dell'anno precedente al quale si intende modificare, cioè che dovrebbe essere discussa fino al penultimo mese dell'anno se si desidera entrare in vigore entro il 2023.

Inoltre, poiché gli Stati Uniti sono il suo principale partner commerciale, il Messico spesso adatta i suoi fusi orari per soddisfare le esigenze delle dogane di frontiera e delle operazioni di ponte di confine che mantengono sincronizzata l'attività economica di entrambi i paesi.

Questo è stato proprio uno dei tanti motivi per cui nel 1996 il governo messicano ha deciso di attuare il cambio di orario in tutto il paese, poiché fino ad allora solo la Baja California si adattava regolarmente ai cambiamenti di orario negli Stati Uniti.

