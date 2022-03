«Non preoccuparti, Enrique»: la fotografia con cui Dennis Dresser ha criticato AMLO e Peña Nieto

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, la politologa Denise Dresser ha ironizzato le recenti dichiarazioni rilasciate dal presidente messicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sul terzo rapporto sul caso Ayotzinapa, fatto da il Gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti (GIEI), in cui è stata rilasciata una serie di video in cui elementi del Segretariato della Marina (Semar) e del Segretariato della Difesa Nazionale (Sedena) hanno manipolato la scena della discarica di Cocula, dove, presumibilmente, membri di la cellula di Guerreros Unidos ha portato i 43 studenti della scuola normale rurale «Isidro Burgos» a togliersi la vita e incenerire i loro corpi.

Questa versione è stata classificata come la «verità storica» da Jesús Murillo Karam, che ha servito come capo dell'ufficio del procuratore generale estinto (PGR). Di fronte alle rivelazioni del GIEI, Tabasqueño ha assicurato che è «difficile» per l'ex presidente Enrique Peña Nieto (EPN) ignorare il materiale rilasciato dal gruppo di esperti e l'alterazione della scena in cui sarebbero stati commessi i crimini.

Denise Dresser ha ricordato la frase «Rosario, non preoccuparti» per criticare AMLO e EPN (Foto: Twitter/ @DeniseDresserG)

Tuttavia, durante l'incontro ha escluso la partecipazione agli eventi dell'attuale capo di Semar e ha dichiarato che «non ha alcun coinvolgimento in questa materia, era l'ammiraglio Ojeda, e i malvagi vogliono costringerci perché l'ammiraglio Ojeda era capo della zona navale di Acapulco, che dovrebbe essere conosciuto, se noi lo so, ma gli avversari vogliono farci fare brutta figura, anche se potessero biasimarci per la scomparsa dei giovani, lo farebbero», ha detto.

In questo contesto, Dreser Guerra ha ironizzato le dichiarazioni del presidente con una fotografia in cui appare accompagnato da EPN, che ha accompagnato con il seguente messaggio: «Non preoccuparti, Enrique», alludendo alla nota frase che il PRI ha usato per sostenere Rosario Robles Berlanga dopo criticato dal programma «National Crusade against Hunger» mentre guidava il Ministero dello Sviluppo Sociale (Sedesol).

La politologa ha anche paragonato l'esculpazione di Ojeda ai commenti fatti da AMLO il 29 settembre 2014 attraverso il suo Twitter ufficiale conto, datato in chi ha scritto il seguente messaggio: «Per il deplorevole caso di Iguala ho intenzione di denunciare il popolo della mafia del potere come responsabile e continuerò a chiedere le dimissioni di EPN».

Recentemente, è stata rilasciata una serie di video in cui elementi del Segretariato della Marina (Semar) e del Segretariato della Difesa Nazionale (Sedena) avrebbero manipolato la scena della cosiddetta «verità storica» (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

A seguito della presentazione del rapporto GIEI, il team argentino di antropologia forense (EAAF) ha richiesto un'indagine approfondita sui 43 studenti studenti mancanti al fine di chiarire le informazioni recentemente rilasciate e, quindi, le responsabilità corrispondenti sono finalizzate.

«L'EAAF richiede un'indagine approfondita dei video rivelati nel Terzo Rapporto del Gruppo Interdisciplinare di Esperti Indipendenti di Ayotzinapa sugli interventi irregolari nella discarica di Cocula, ore prima dell'intervento formale dell'EAAF e delle autorità», ha detto l'EEAF. Nella stessa lettera, l'EAAF ha sottolineato l'importanza delle immagini scattate con un drone sull'area della discarica di Colula il 27 settembre 2014, a causa del fatto che sono passate ore prima delle corrispondenti relazioni di esperti dell'allora Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica (PGR), così come di se stessi , ha iniziato formalmente.

CONTINUA A LEGGERE: