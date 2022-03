«Moon Knight»: Oscar Isaac in una profonda crisi di identità circondato da molta azione

Oscar Isaac as Marc Spector/Steven Grant in Marvel Studios' MOON KNIGHT, exclusively on Disney+. Photo by Gabor Kotschy. ©Marvel Studios 2022. All Rights Reserved.

La cosa più interessante dei personaggi Marvel che hanno iniziato con i titoli della serie per Disney+ è stata che hanno portato i «secondari» dei film per aprire ulteriormente il campo d'azione e entrare in storie minimali per poi collegarli in quello che ora è il multiverso (asse centrale della fase 4) . C'è stata anche una piccola opportunità di crisi, poiché hanno accelerato il processo di produzione approfittando del fatto che le persone erano a casa tutto il giorno. Con Moon Knight, tutto ciò si rompe e apre una nuova fase nella Marvel: introdurre i personaggi della serie e aggiungerli alla lista of the Avengers (o l'universo dei film, qualcosa come una promozione). Ma non sarà così facile perché non è un personaggio facile.

Steven Grant, interpretato da Oscar Isaac, è un impiegato corretto ed efficiente che lavora nel negozio di articoli da regalo di un museo. Ma nello stesso corpo abita anche Marc Spector, un efficiente ex mercenario e nave del corpo di un dio egizio che cerca di impregnare il mondo di giustizia. Sono due metà opposte che lottano per il controllo, ma anche complementari. Uno è il cervello, la pace e l'innocenza, l'altro è la forza, il caos e la guerra. Ma lo scopriranno in pochi capitoli.

Dopo aver visto i quattro episodi che Disney+ ha portato alla stampa, qualcosa è chiaro: lo sviluppo di tutte le scene d'azione e la parte più supereroica è ben eseguito e con il vantaggio di cercare di capire chi ha il controllo o chi prenderà il controllo in una determinata situazione, poiché dipende da chi lo è, Steven o Mark, il conflitto sarà risolto in modo diverso. L'altra linea di conflitto è il dramma psicologico di questo personaggio ed è qui che diventa molto più adulto e arrotolato. A ciò dobbiamo aggiungere un cattivo che è molto più interessante per il suo passato, presente e modello di business: Arthur Harrow, interpretato da Ethan Hawke, il leader di un gruppo simile a una setta che vuole trovare un artefatto che immagina, è in possesso di Steven/Marc.

Oscar Isaac non deve dimostrare nulla come uno dei migliori attori della sua generazione. Scegli prodotti che possono essere una sfida costante, da un eroe Marvel a un uomo comune nel mezzo di una crisi matrimoniale. Capisce il gioco di Hollywood. Ma qui ha affrontato una sfida più grande: il suo personaggio ha un disturbo dissociativo dell'identità, un esercizio che prevede l'elaborazione e lo sviluppo di quasi due identità in parallelo, ma a questo dobbiamo aggiungere le sue versioni supereroiche: Marc è Moon Knight, mentre Steven inizia a sviluppare Mr. Night's Day . Il risultato è buono, ma a volte con poco tempo di sviluppo, poiché la serie deve presentare un conflitto più elevato circondato dall'azione e con un'enorme quantità di elementi che fa perdere la performance di Isaac, soprattutto.

Marc è Moon Knight, mentre Steven inizia a sviluppare Mr. Night's Day. (Disney Plus)

Ma il resto delle azioni svolge un bilancio. Sia il cattivo di Hawke che Layla El-Faouly, interpretata da May Calamawy, assicurano che Isaac non assuma un ruolo e un lavoro travolgenti, più che mai, come personaggi secondari, oltre a sviluppare le proprie storie. Anche Murray Abraham, il pluripremiato attore che dà la voce a Khonshu, ha il suo peso nella storia e il suo aspetto funziona come il momento più mistico e interessante dei primi capitoli. È un cast piccolo, al di là delle diverse apparenze che ha, ma la maggior parte delle serie Marvel esegue questa dinamica. Funziona anche qui per contenere il protagonista di Isaac.

Per quanto riguarda Moon Knight, il personaggio centrale di questa storia che sicuramente rivedremo più tardi, ha un storia di oltre 40 anni nelle vignette Marvel. È il Pugno di Khonshu, il dio egizio che espone un nuovo e ampio universo tematico da esplorare e che aderisce all'MCU senza una presentazione concreta e concisa, sarà appreso solo lungo la strada e letteralmente dai colpi (ricevuti da Steven e Marc). E penso che sia stata la decisione giusta della serie. La scoperta di questa mitologia, non la vera mitologia egizia ma la mitologia egizia della Marvel, avviene naturalmente durante tutto il conflitto. Non è qualcosa che dovremmo assimilare come spettatori oltre a tutta la complessità che comporta il personaggio di Isaac. E come lo scopriremo con Steven (poteri, altri dei e una vecchia storia con il cattivo), la sua presentazione non sembra così pesante.

Moon Knight ha una storia di oltre 40 anni nei cartoni Marvel. (Meraviglia)

Moon Knight inizia qualcosa di sciatto. Un primo capitolo senza equilibrio che viene poi messo insieme nei capitoli due e tre. Si sviluppa come un thriller psicologico, poi avanza lungo il lato horror (l'aspetto più interessante nei primi due episodi) e termina vicino alla saga di The Mummy di Brendan Fraser, tra avventure, umorismo, tanti effetti speciali e tanta sabbia. Logico per i luoghi e il tema della serie, ma, in quel caso, l'eroe è perso. Raramente vediamo quell'interessante design del Cavaliere della Luna e tutte le sue caratteristiche. Forse migliorerà negli ultimi due episodi.

In breve, la prima stagione (in realtà i primi quattro capitoli) di Moon Knight presenta elementi interessanti dappertutto. A volte molto ben eseguito e ad altri piuttosto affollato. Senza raggiungere la fine della serie, la Marvel riavvia un personaggio nell'MCU ricco della sua storia, avvincente a causa di quella miscela di azione, orrore e umorismo, con conflitti profondi ed elementi d'azione che sembrano molto carini, ma che servono più di una promessa di quella che arriverà in una seconda stagione e il riunione con altri eroi.

Nello stesso corpo di Steven Grant vive Marc Spector. (Disney Plus)

Moon Knight è stato presentato in anteprima questa settimana su Disney +.

