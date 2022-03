Lupillo Rivero si asterrà da dichiarazioni pubbliche: «Risponderò sul mio canale YouTube»

Lupillo Rivera e i suoi continui incontri con la stampa all'arrivo all'aeroporto internazionale di Città del Messico sembrano appartenere al passato. In questa occasione, il cantante della regione messicana si è limitato a rispondere a tutte le domande con un'unica risposta, che gli ha già dato qualcosa di cui parlare sui social network e sui media, che lo hanno rimproverato per la sua mancanza di corrispondenza nonostante gli siano stati dati spazi in il passato.

«Risponderemo su YouTube», con un tono molto beffardo e registrando tutto con un selfie stick e il suo telefono di fascia alta, questa è stata la risposta del cantante che è stato avvicinato da diversi media che hanno chiesto informazioni su vari argomenti come il nuovo progetto musicale e di recitazione per un Piattaforma di streaming Belinda o anche sui continui scandali che la famiglia di Jenni Rivera ha fatto sui social media.

Prima che qualsiasi telecamera o microfono fosse vicino a lui, Lupillo Rivera ha registrato un video per il suo account Instagram dove ha lasciato il suo fastidio e il modo in cui ora rispondeva a domande e domande: «Arrivando sempre in Messico, ci sono sempre media, 'giornalisti' che li chiamano, per vedere come stiamo andando bene adesso. Sono arrabbiato anche per la mia corsa, dal vedere Lupillo Rivera in televisione, sono arrabbiato anche con la rete», ha detto.

Questa era la volta (Foto: Instagram Capture/ @lupilloriveraofficial)

L'interprete di successi come Sufferiendo A Solas, El Corrido del Ocho e Major Leagues ha continuato l'esperienza avvicinandosi alla moltitudine di corrispondenti di emittenti televisive come Televisa Univision, TV Azteca o Imagen Televisión che, nel riconoscerlo, non hanno esitato a mettere in discussione il argomenti già citati o alcuni virali sui social network come il famoso Will Smith schiaffo agli Oscar del 2022 fino al caso di Sasha Sokol e la denuncia pubblica che ha fatto contro Luis de Llano.

I volti delle persone che sono sempre dietro la televisione questa volta sono stati i protagonisti del video già virale del cantante che ha generato centinaia di reazioni sul suo account Instagram dove, nonostante i commenti siano a suo favore, ce ne sono altri che lo hanno rimproverato per il suo comportamento con il formato che anni ha permesso ai messicani di conoscere la vita di tutti gli artisti.

Questa era la volta (Foto: Instagram Capture/ @lupilloriveraofficial)

«Quel Lupillo, che bella idea applicare a loro quello che fanno a te in ogni momento.» «Beh, pazzo di Lupillo che ha detto 'non mi prenderanno più dichiarazioni in modo che possano raccogliere, è meglio che faccia pagare sul mio canale YouTube'. «Penso che sia divertente ma alla fine è come un 'dare e dare' perché quando ha bisogno di promozione o qualcosa del genere, va su quegli stessi media. » «Beh, sono dell'idea che questo sia dare loro un cucchiaio del loro cioccolato, quindi ottimo per Lupillo e il suo modo divertente di far vedere loro tutto ciò che hanno fatto di sbagliato per molto tempo», ha espresso il video nella casella dei commenti.

Il cantante ha detto di essere stanco della stampa messicana (Foto: Instagram Capture/ @lupilloriveraofficial)

Il fratello di Jenni Rivera ha finito il video con le risate già all'interno del suo camion dove anche la sua squadra stava registrando e divertendosi come lui: «Ora li ho registrati compa', li ho registrati tutti ah ah ah ah ah. Ho fatto loro delle domande ora, ora risponderò sul mio canale YouTube, a tutte le domande che mi hanno fatto oggi risponderò sul mio canale YouTube, andele», ha concluso.

Lupillo Rivera è stata una delle star più mediatiche negli ultimi anni a causa della sua relazione con Belinda, quindi viene costantemente messo in discussione tutto su di lei, motivo per cui ora avrebbe potuto prendere questa decisione.

CONTINUA A LEGGERE: