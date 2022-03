L'accenno di Martinoli a Miguel Herrera dopo il gol del Messico: «Irrispettoso per cui si candida»

La squadra nazionale messicana sta per chiudere il suo pass per la Coppa del Mondo del Qatar con Gerardo Martino, lo stratega che sta portando il Messico alla sua ottava Coppa del Mondo consecutiva e che è stato nel mezzo della polemica sul funzionamento della squadra.

Poiché la sua posizione è stata severamente messa in discussione con vari mezzi, alcuni ex calciatori e allenatori hanno messo in dubbio la capacità dell'allenatore argentino di guidare il Tricolore in Coppa del Mondo, quindi hanno persino colto l'occasione per menzionare la sua volontà di subentrare.

Tra i più popolari ci sono Miguel Herrera e Hugo Sánchez, che hanno approfittato dei microfoni per farsi un'opzione in caso di possibilità, qualcosa di cui Christian Martinoli ha approfittato per attaccare coloro che sono diventati candidati.

Dopo il gol di Uriel Antuna, lui e altri calciatori si sono inventati Tata Martino per festeggiare insieme e mostrare sostegno al processo, così sia Martinoli che Luis Garcia hanno definito «irrispettoso» coloro che si sono posti come opzione.





*Informazioni in fase di sviluppo