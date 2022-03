«L'abbraccio di Giuda»: Marbelle ha risposto a Francia Márquez e ha respinto il suo gesto

I nomi di Marbelle e Francia Márquez hanno fatto tendenza negli ultimi giorni dopo che la cantante technocarrilera ha fatto un commento considerato razzista nei confronti del candidato alla vicepresidenza. Da parte sua, il leader afro-colombiano ha parlato allo spiacevole commento di Marbelle e le ha inviato un abbraccio, che è stato respinto dall'artista.

La cantante colombiana nata a Buenaventura è riconosciuta per aver generato polemiche sui social network, soprattutto su Twitter, per essere diretta e non nascondere le sue opinioni politiche. Tuttavia, viene costantemente criticata perché non solo chiarisce la sua posizione di estrema destra, ma si dedica anche a insultare chi non la pensa come lei e, soprattutto, dirige trilli offensivi contro Gustavo Petro e coloro che lo sostengono.

Dopo aver definito Francia Márquez «King Kong», la cantante ha ricevuto tre cause legali per razzismo; tuttavia, la risposta della candidata alla vicepresidenza è arrivata attraverso il suo account Twitter ufficiale. «Il razzismo non solo fa male, ma uccide. Il razzismo non solo ci danneggia, ma ferisce chi lo esprime perché non permettiamo a noi stessi di costruire sull'amore e sulla differenza. Mando a Marbelle un abbraccio ancestrale in modo che sia guarita e costruiamo dalla differenza», ha scritto la politica.

Ma l'abbraccio che la Francia ha inviato a Marbelle invece di smussare gli spigoli ha generato una reazione molto più fastidiosa da parte dell'artista. Ci sono stati diversi trilli che la cantante della 'Pearl Necklace' ha dedicato all'aspirante Vicepresidenza, rifiutando il suo abbraccio.

Nella sua prima risposta, la cantante ha sottolineato di non sentirsi rappresentata da Francia Márquez e che non si fida nemmeno di lei. «Restituisco il tuo abbraccio ancestrale per tenerlo per te! NON MI DAI FIDUCIA NÉ MI RAPPRESENTI IN ALCUN MODO... non farmi il discorso a buon mercato con cui vuoi ingannare la gente!» , ha scritto citando il trillo del candidato.

Ma le risposte non si sono fermate qui, Marbelle ha voluto insistere sul fatto che non avrebbe accettato un abbraccio da Marquez, così ha trillato di nuovo, citando la politica. «Non voglio abbracciarti, nemmeno ancestralmente».

Queste risposte della cantante hanno generato reazioni diverse da parte degli utenti di Internet, alcuni che hanno sostenuto la sua posizione incrollabile e altri che hanno criticato l '"odio» che Marbelle ha generato attraverso le sue parole. «Marbelle bella coraggiosa, forte e grazie per aver fatto così tanto più di migliaia di colombiani per la democrazia»; «Ben detto Principessa Marbelle, tutta la Colombia ti sostiene»; «Che grande dolore Maureen mantiene la tua anima! Pensa a tua figlia»; sono stati alcuni dei commenti che la cantante ha ricevuto.

Per porre fine al suo assalto a Francia Marquez, Marbelle paragonò la politica a Giuda, il personaggio biblico, notando che il suo abbraccio era come il bacio che questo apostolo diede a Gesù dopo averlo tradito. «Mi hanno offerto L'ABBRACCIO DI GIUDA».

Finora, tre cause legali contro Marbelle si trovano negli uffici dell'ufficio del procuratore generale. Il crimine per il quale potrebbe essere privato della libertà è la discriminazione per motivi razziali. Va ricordato che la legge 1482 del 2011 ha modificato il codice penale e riconosciuto negli articoli 134B e 134C il reato di cui sopra.

La denuncia di Roy Barreras, che è stata presentata nell'ufficio del procuratore generale Francisco Barbosa, legge l'analisi del senatore del tweet di Marbelle, che è stato cancellato ore dopo che è stato pubblicato dall'ondata di imprecazioni che il cantante ha ricevuto di conseguenza. È così che la signora Ramírez ha usato questo personaggio per riferirsi in modo denigratorio, maleducato e offensivo alla candidata alla vicepresidenza Francia Márquez Mina.

Il collettivo della giustizia radicale non è rimasto a guardare e si è anche recato presso la Procura per accusare Marbelle di molestie. Secondo l'avvocato Ali Bantú Ashanti, un pretendente alla Giustizia Radicale, il commento di Marbelle «proietta un immaginario razzista, danneggiando così la dignità e i sentimenti delle persone di origine africana», come riportato dal quotidiano locale El Colombiano.

Allo stesso modo, l'Osservatorio sulla violenza di genere contro le persone di origine africana, VigíaAfro, ha assicurato che questo tipo di azione potrebbe portare a sanzioni, perché risponde a un gruppo di violenza non solo contro la razza nera ma contro le donne.

