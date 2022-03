La Russia subisce una fuga di cervelli e altri paesi cercano di sfruttare il talento che sfugge a Putin

I tecnici russi sono alla ricerca di basi professionali più sicure.

Secondo una stima, fino a 70.000 informatici, spaventati dall'improvviso congelamento del clima economico e politico, hanno lasciato la Russia da quando Vladimir Putin ha ordinato l'invasione dell'Ucraina cinque settimane fa. Si prevede che ne seguiranno molti altri.

Per alcuni paesi, la perdita della Russia è vista come un potenziale guadagno e un'opportunità per portare nuove conoscenze alle proprie industrie high-tech.

Il presidente russo Vladimir Putin ha notato la fuga di cervelli anche nel bel mezzo di una guerra che, secondo l'agenzia Onu per i rifugiati, ha portato alla fuga di oltre 4 milioni di persone dall'Ucraina e allo sfollamento di altri milioni all'interno del Paese.

Questa settimana, Putin ha reagito all'esodo dei professionisti della tecnologia approvando una legge per eliminare le imposte sul reddito fino al 2024 per le persone che lavorano in aziende di tecnologia dell'informazione.

Alcuni dei nuovi esuli hi-tech affermano di non avere fretta di tornare a casa. Un'élite con visti per l'Unione europea si è trasferita in Polonia o nei Paesi Baltici dalla Lettonia e dalla Lituania.

Un contingente più numeroso si è rifugiato in paesi in cui i russi non hanno bisogno di visti: Armenia, Georgia e le ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale. In tempi normali, milioni di lavoratori meno qualificati migrano da quei paesi economicamente deboli verso la Russia relativamente più prospera.

I grattacieli della città di Mosca (AP/Alexander Zemlianichenko)

Anastasia, analista indipendente di sistemi informatici di 24 anni della città siberiana di Novosibirsk, ha scelto il Kirghizistan, dove suo marito ha una famiglia.

«Quando abbiamo saputo della guerra (24 febbraio), abbiamo pensato che fosse probabilmente ora di partire, ma che potevamo aspettare e vedere. Il 25 febbraio abbiamo comprato i biglietti e siamo partiti», ha detto Anastasia. «Non dovevi pensare molto».

Come tutti i lavoratori russi contattati per questo rapporto, Anastasia ha chiesto di rimanere anonima. Mosca stava reprimendo il dissenso anche prima dell'invasione dell'Ucraina e le persone che vivono al di fuori della Russia continuano a temere rappresaglie.

«Da quando ricordo, c'è sempre stata la paura di esprimere le proprie opinioni in Russia», ha detto Anastasia, aggiungendo che la guerra e «il rumore di fondo del patriottismo» hanno reso l'ambiente ancora più proibitivo. «Sono partito il giorno prima che iniziassero a cercare e interrogare le persone alla frontiera».

L'entità dell'apparente fuga di cervelli è stata rivelata la scorsa settimana da Sergei Plugotarenko, direttore dell'Associazione russa per le comunicazioni elettroniche, un gruppo di lobby del settore. «La prima ondata, da 50.000 a 70.000 persone, è già partita», ha detto Plugotarenko a una commissione parlamentare.

Solo l'alto costo dei voli per lasciare il Paese ha impedito una partenza di massa ancora maggiore. Altri 100.000 lavoratori tecnologici potrebbero lasciare la Russia ad aprile, aveva previsto Plugotarenko.

Per alcuni paesi, la fuga di cervelli in Russia è vista come un potenziale guadagno e un'opportunità per portare nuove conoscenze alle proprie industrie high-tech

Konstantin Siniushin, managing partner di Untitled Ventures, un fondo di venture capital focalizzato sulla tecnologia con sede in Lettonia, ha affermato che le aziende tecnologiche russe con clienti internazionali non hanno avuto altra scelta che trasferirsi, poiché molte società straniere si stanno affrettando a prendere le distanze da tutto ciò che riguarda la Russia.

«Hanno dovuto lasciare il paese perché la loro attività sopravvivesse o, nel caso dei lavoratori della ricerca e dello sviluppo, sono stati trasferiti nella sede centrale», ha scritto Siniushin nelle dichiarazioni via e-mail.

Untitled Ventures sta aiutando con la migrazione; la compagnia ha tracciato due voli per l'Armenia con 300 lavoratori tecnologici dalla Russia, ha detto Siniushin.

Alcuni paesi vicini sono ansiosi di raccogliere i dividendi.

Il talento russo è pronto per il bracconaggio. Un rapporto sul Global Skills Index 2020 pubblicato da Coursera, un fornitore leader di corsi online aperti, ha rilevato che le persone in Russia hanno ottenuto il punteggio più alto nella padronanza delle competenze in tecnologia e scienza dei dati.

Non appena è iniziata l'invasione dell'Ucraina, la nazione centroasiatica dell'Uzbekistan ha semplificato radicalmente il processo di ottenimento di visti di lavoro e permessi di soggiorno per specialisti IT.

Anton Filippov, un programmatore di applicazioni mobili di San Pietroburgo, e il team di liberi professionisti con cui lavora si sono trasferiti a Tashkent, la capitale uzbeka, dove è cresciuto, anche prima che quegli incentivi fossero resi pubblici.

«Il 24 febbraio, era come se ci fossimo risvegliati a questa terribile realtà diversa», ha detto Filippov. «Siamo tutti giovani, abbiamo meno di 27 anni, ed è per questo che temevamo di essere chiamati a partecipare a questa guerra».

Mentre i tecnici più richiesti esplorano le loro opzioni, la loro diaspora assomiglia a una carovana itinerante. Alcuni paesi, come l'Uzbekistan, sono scelti come trampolino di lancio perché i cittadini russi non hanno bisogno di visti per soggiorni di breve durata. Ma i giovani professionisti come Filippov non hanno necessariamente intenzione di rimanere nel luogo in cui sono atterrati per la prima volta.

«Se le condizioni che incontrano differiscono da quanto promesso, se ne andranno e basta», ha detto.

Bitriver, il più grande centro di data mining dell'ex Unione Sovietica, ha aperto nel 2018 a Bratsk, in Russia (Andrey Rudakov/Bloomberg)

In molti casi, intere aziende cercano di delocalizzarsi per evitare le conseguenze delle sanzioni internazionali. Un alto diplomatico di un altro paese vicino alla Russia, il Kazakistan, questa settimana ha invitato le aziende straniere in fuga dalle sanzioni a venire nel suo Paese.

Il Kazakistan guarda con particolare interesse agli investitori high-tech mentre il paese cerca di diversificare la sua economia, che si basa sulle esportazioni di petrolio. Nel 2017, il governo ha creato un parco tecnologico nella capitale, Nur-Sultan, e ha offerto agevolazioni fiscali, prestiti preferenziali e sovvenzioni a chiunque fosse disposto a stabilirsi lì.

Finora l'accoglienza è stata moderata, ma la speranza è che la fuga di cervelli russa dia un grande impulso a questa iniziativa.

«I conti delle società russe vengono congelati e le loro transazioni non vengono effettuate. Cercano di mantenere i clienti e una delle opportunità disponibili è quella di andare in Kazakistan», afferma Arman Abdrasilov, presidente di Zerde Holding, un fondo di investimento di Almaty, il centro commerciale del Kazakistan.

Tuttavia, non tutti i paesi sono così impazienti.

«Le aziende russe non possono stabilirsi in Lituania», afferma Inga Simanonyte, consulente del ministro dell'Economia e dell'Innovazione del Paese baltico. «Non stiamo lavorando con nessuna azienda russa per il loro possibile trasferimento in Lituania e il ministero ha sospeso tutte le domande di visto per le startup dal 24 febbraio».

Le preoccupazioni per la sicurezza e il sospetto che i russi possano spiare o impegnarsi in cyber malizia all'estero fanno sì che alcuni governi diffidano di ospitare i rifugiati economici del paese.

«Il settore della tecnologia dell'informazione in Russia è strettamente correlato ai servizi di sicurezza. Il problema è che, senza un processo investigativo estremamente solido, corriamo il rischio di importare parti del sistema criminale russo «, ha detto ad AP l'analista politico lituano Marius Laurinavicius.

Siniushin, managing partner di Untitled Ventures, esorta i paesi occidentali ad aprire le loro porte in modo che i loro datori di lavoro possano sfruttare l'insolita opportunità di reclutamento creata dalla guerra.

«Più talenti l'Europa o gli Stati Uniti possono trarre dalla Russia oggi, maggiori saranno i benefici che questi nuovi innovatori porteranno ad altri Paesi, il cui potenziale sarà pienamente sviluppato all'estero», ha detto.

(Di Luidas Dapkus - AP)

Continua a leggere:

Putin ha decretato che a partire da questo venerdì la Russia non venderà più gas a «paesi ostili» se non lo pagheranno in rubli