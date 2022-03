La canzone che Citlalli Hernandez usava per deridere Marko Cortés: «Stupendo con i tuoi fratelli»

Una delegazione del National Action Party (PAN) è apparsa negli uffici dell'ambasciata degli Stati Uniti in Messico, dove il diplomatico inviato dai vicini del nord, Ken Salazar, ha tenuto una riunione.

Durante l'incontro, guidato dal presidente nazionale del partito, Marko Corés, gli oppositori del Q4 hanno discusso della situazione di insicurezza in Messico, dell'economia e della democrazia, nonché «dell'importanza di rafforzare le relazioni bilaterali dei nostri governi, legislatori e istituzioni».

Nella voce di Gabino Palomares e Amparo Ochoa, dedico questa strofa a @MarkoCortes e ai suoi colleghi panisti: «Tu, un ipocrita che è umile prima all'estero e nel tuo paese diventi superbo con i tuoi fratelli nel villaggio».

Fotografia d'archivio di Ken Salazar, nuovo ambasciatore in Messico. EFE/Balestri/Archivio

Questo è il pezzo «La maledizione di La Malinche», eseguito dai citati durante un concerto per la pace in America Centrale che si è svolto nella Plaza de la Revolución a Managua, in Nicaragua.

Il cosiddetto Festival della nuova canzone latinoamericana, è stato un evento che ha riunito il meglio degli artisti della cosiddetta Nueva Canción, e i trovatori più talentuosi della canzone di protesta di lingua spagnolo.

La canzone scelta da Citlali Hernández potrebbe non essere una coincidenza, perché poi gli ospiti hanno cantato al popolo del Nicaragua, che stava affrontando una dura aggressione militare nei confronti della Resistenza nicaraguense o dei controrivoluzionari, che sarebbero stati finanziati dagli Stati Uniti.

Il messicano Gabino Palomares si è esibito al fianco del suo connazionale Amparo Ochoa per la suddetta canzone, e quest'ultimo ha registrato altri due assoli. Anche dal Venezuela, Ali Primera, dal Brasile, Chico Buarque, Daniel Viglietti dall'Uruguay, Manguaré Group da Cuba, Luis Rico dalla Bolivia, Mercedes Sosa dall'Argentina, Silvio Rodríguez da Cuba e Carlos Mejia Godoy e Los de Palacagüina erano del Venezuela.

Marko Cortes (Foto: Twitter/ @MarkoCortes)

April in Managua è stato il titolo dato alle registrazioni che sono state successivamente commercializzate. Il materiale conteneva un totale di 19 canzoni che vanno da El Salvador, a Canción Urgente para Nicaragua o Just Ask God.

Su piattaforme come YouTube è facile trovare i video live della presentazione o l'intero album solo in audio.

Il tema di Amparo Ochoa e Gabino Palomares inizia con un viaggio attraverso l'arrivo delle navi spagnole nel nuovo continente, e la loro conseguente conquista a spese della ricchezza e del sangue delle persone che vivevano qui.

Nella sua seconda parte, fa un confronto tra quei tempi vissuti in quel momento e che in alcuni casi possono ancora essere applicati nel 21° secolo. Umiliazione, razzismo, classismo e negazione delle nostre radici sono la parte centrale del tema.

«Oggi nel XX secolo le bionde continuano a venire da noi, e apriamo loro la casa e li chiamiamo amici, ma se un indiano si stanca di camminare sulle montagne, lo umiliamo e lo vediamo come un estraneo per la sua terra», cantavano i messicani.

L'ambasciatore degli Stati Uniti in Messico Ken Salazar partecipa a una conferenza stampa a Città del Messico, Messico, il 9 novembre 2021. Reuters/Gustavo Graf

Finora, Marko Cortés non ha risposto al duro appello musicale del Segretario Generale del Movimento Nazionale di Rigenerazione, ma ha condiviso molteplici attività che ha svolto durante la giornata.

Da parte sua, Ken Salazar ha anche ostentato l'incontro tramite i social media, dove ha scritto: «Il networking con i leader di tutto lo spettro politico migliora la comprensione reciproca e rafforza il sostegno agli sforzi per costruire un futuro migliore per il Messico e gli Stati Uniti».

