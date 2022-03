Il TEPJF ha confermato che c'era propaganda nel rapporto di AMLO nello Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO, 22MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México acompañado de Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Luis Cresencio Sandoval Gónzalez, secretario de la Defensa Nacional; Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; Germán Martínez Santoyo, director general Comisión Nacional del Agua; Iñaki Echevarría, Encargado del Parque Ecológico Lago de Texcoco y Juan Pablo Botton, subsecretario de Egresos durante la conferencia matutina dedicada al tema del Lago de Texcoco y Salud. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La Camera Superiore del Tribunale Elettorale della Federazione Giudiziaria (TEPJF) ha confermato che il presidente Andrés Manuel López Obrado r (AMLO) ha compiuto atti di propaganda durante il suo rapporto triennale nel dicembre dello scorso anno, che si è tenuto nello Zócalo di Città del Messico.

In una sessione pubblica in videoconferenza, su proposta del Presidente del Giudice Reyes Rodríguez Mondragón, la Camera Superiore ha confermato che la Camera Specializzata Regionale ha stabilito che l'evento di López Obrador ha avuto luogo durante le elezioni locali ad Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo e Tamaulipas erano iniziati da ciò che non avrebbe dovuto essere eseguito. La risoluzione afferma che il rapporto dell'amministratore delegato deve essere ritirato e pubblicato un estratto della sentenza.

Ha anche osservato che il Tabasqueño si è anche impegnato in propaganda governativa proibita durante la sua conferenza mattutina del 3 marzo quando ha parlato della consultazione sulla revoca del mandato, che si terrà il 10 aprile.

TEPJF ha assicurato che AMLO ha anche svolto propaganda politica nella sua conferenza mattutina del 3 marzo (Foto: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

Tuttavia, nell'analisi di questa questione, la plenaria ha deciso di revocare gli ordini della Camera Specializzata del TEPJF all'Organo di Sorveglianza Interna (OIC) della Presidenza della Repubblica al fine di determinare la gravità delle violazioni e imporre una sanzione entro un periodo specifico. di tempo.

Il 6 dicembre 2021, appena cinque giorni dopo che lo Zócalo della capitale è stato inondato da centinaia di sostenitori di AMLO e del Movimento Nazionale di Rigenerazione (Morena), quando i membri del Partito della Rivoluzione Democratica (PRD) hanno presentato una denuncia contro l'Amministratore Delegato per il rapporto triennale del governo di Tabasqueño.

Questo perché riteniamo che l'evento abbia costituito la diffusione della propaganda durante un periodo proibito, la promozione personalizzata e l'uso improprio delle risorse pubbliche, che hanno influenzato indebitamente i processi elettorali locali.

AMLO ha celebrato i suoi tre anni di governo nello Zócalo nel 2021 (Foto: Presidenza)

Secondo il governo di Città del Messico, attraverso il segretariato del governo (Segob), il 1 dicembre 2021, 250.000 persone si sono recate nello Zócalo della capitale e nelle strade circostanti (Pino Suárez, Francisco I. Madero, 20 novembre e 16 settembre), per ascoltare il messaggio del presidente López Obrador che celebra tre anni di amministrazione.

Le autorità hanno riferito che l'evento si è svolto senza incidenti, in quanto il capo del governo della capitale del paese, Claudia Sheinbaum, ha implementato un dispositivo per salvaguardare l'integrità dei partecipanti e degli ospiti.

C'erano 1.337 elementi di polizia del Segretariato della Sicurezza, supportati da 970 veicoli ufficiali, erano a conoscenza della sicurezza fisica di coloro che frequentavano la Plaza de la Constitución.

I sostenitori si sono riuniti nello Zócalo per accompagnare AMLO (Foto: Presidenza)

Mentre gli ufficiali del Sottosegretario al controllo del traffico sono stati distribuiti ai viali e alle strade vicine per accelerare la mobilità sia dei veicoli che dei passanti, così il SSC ha raccomandato Bucareli, Axis 1 North, Axis 1 Oriente e Doctor Rio de la Loza avenue come alternative stradali.

Tuttavia, l'agenzia ha indicato che i segretariati del governo (Segob), della salute (SEDESA), dei lavori e dei servizi (SOBSE), della gestione completa dei rischi e della protezione civile (SGIRPC), dell'inclusione sociale e del benessere (SIBISO), così come i vigili del fuoco eroici, hanno partecipato a vari azioni preventive nell'ambito dell'evento. Rescue and Emergency Medical Squadron (ERUM) e il Collective Transportation System (STC) Metro.

