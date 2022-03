Il presidente Duque ha sostenuto il processo di cattura di un cittadino russo accusato di essere coinvolto in disordini a Bogotà

Foto de archivo. Iván Duque Márquez, presidente de Colombia, habla durante la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU (COP26) en Glasgow, Escocia, Gran Bretaña, 2 de noviembre, 2021. REUTERS/Hannah McKay

Il presidente della Colombia, Iván Duque, ha dichiarato che l'ufficio del procuratore generale ha svolto un lavoro straordinario per perseguire il cittadino russo accusato di aver interferito nei disordini durante le proteste dello sciopero nazionale dello scorso anno.

Nel notiziario televisivo Noticias RCN hanno indicato che il presidente ha parlato e sostenuto la cattura in un evento a Yopal (Casanare). Lì Duque ha dichiarato che era necessario attendere la risoluzione del giudice delle garanzie sulla situazione degli uomini nel paese.

Mentre erano a La W Radio hanno raccolto le parole del presidente che indicavano che si trattava di un ottimo lavoro da parte dell'organo investigativo.

«Finora abbiamo proceduto con alcune catture. Ha lavorato da parte della Procura, ha lavorato con gli organi di intelligence, il processo deve avvenire ora con il giudice delle garanzie. E' stato un compito a cui il governo nazionale ha partecipato attraverso le forze di intelligence e la polizia nazionale e, naturalmente, un lavoro straordinario del procuratore generale della nazione e del corpo investigativo tecnico», ha detto.

Nel frattempo, sulla rivista Semana hanno evidenziato che il presidente colombiano fornirà maggiori dettagli su ciò che è successo in questo caso, una volta avviato il procedimento giudiziario per la cattura dello straniero.

Va ricordato che il 30 marzo sei cittadini catturati sono stati presentati davanti a un giudice di garanzia accusato di aver fatto parte di una rete criminale che ha trasferito ingenti somme di denaro dalla Russia e che, allo stesso tempo, avrebbe fatto parte delle manifestazioni dello sciopero nazionale.

Gli arresti sono avvenuti dopo che il quotidiano El Tiempo, tra le sue indagini, ha dimostrato che queste persone avevano fatto parte delle scuse. Sergei Vagin, uno di loro, identificato come un alias di «Servac», ha confessato di aver registrato ciò che è successo per le strade in quei giorni.

L'uomo ha trasmesso in diretta, attraverso i social network, ciò che stava accadendo durante le proteste dei cittadini. Ha anche detto che i soldi ricevuti dall'estero provenivano dalle scommesse sportive che faceva, tenendo conto della sua esperienza di analista. Secondo l'avvocato Francisco González Cifuentes, i video di Sergei durante le manifestazioni non sono significativi di un crimine e non corrispondevano a una trasmissione giornalistica. A sua volta, ha sottolineato che l'uomo ha una fedina penale pulita, dal momento che non ha mai avuto problemi di questo tipo.

«Mi dedico alle scommesse sportive, trasmetto in diretta perché era il modo migliore per farlo, come chiunque può fare e questo non è un crimine», ha detto in sua difesa. L'uomo è stato catturato nel bel mezzo di un'operazione congiunta tra la Procura e l'esercito. Le azioni sono state comandate dalla tredicesima brigata dell'esercito. È stato portato dalle autorità dalla parte di altre sei persone che, a quanto pare, sarebbero state membri del Frontline.

È stato arrestato nel settore Suba. «C'è stata un'irruzione a casa sua, alle 7 del mattino, ed è allora che è stato catturato», ha detto l'avvocato per il giornale El Tiempo. Il cittadino rimane nel bunker del pubblico ministero e attende di sapere qual è la richiesta dell'accusa.

Oltre ad essere presumibilmente accusato di aver investito il denaro che gli è venuto in azioni violente contro le forze pubbliche colombiane, è presumibilmente accusato di trasferimento non consensuale di beni, concerto per commettere crimini, uso illecito di reti di telecomunicazioni e accesso abusivo a un sistema informatico.





