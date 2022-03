Il Consiglio di Amministrazione di Ecopetrol durerà 4 anni

Foto de archivo. Entrada al campo de Castilla de Ecopetrol en Castilla La Nueva, en el departamento del Meta, Colombia, 26 de junio, 2018. REUTERS/Luisa González

Con decisione unanime, l'Assemblea degli Azionisti di Ecopetrol ha approvato il nuovo mandato del consiglio di amministrazione, che va da due a quattro anni.

Questo accordo è stato il prodotto del primo incontro faccia a faccia di quell'assemblea dopo due anni di assenza. L'annuncio è stato fatto a Corferias, Bogotà.

Per il presidente della compagnia petrolifera statale, Felipe Bayón, questa determinazione è la migliore dato che Ecopetrol sarà in grado di mantenere la sua strategia di espansione del portafoglio a lungo termine, in particolare la transizione energetica e la sostenibilità attraverso investimenti che aumenteranno nel tempo.

«A questo proposito, crediamo e siamo convinti che la stabilità del consiglio di amministrazione sia essenziale. Dobbiamo pensare che in un'azienda come questa c'è una curva di apprendimento e sono necessarie molte competenze «, ha affermato Bayón nelle dichiarazioni raccolte da EL HERALDO, un giornale Barranquilla.

Ha anche sottolineato che questo allargamento trascenderà i periodi politici che possono influenzare la sua formazione: «Dobbiamo adattarci a tutte le sfide, e adattarci come fanno nelle diverse parti del mondo, e in qualche modo essere in grado di continuare a lavorare su questo dispiegamento della strategia 2040".

La proposta ha ricevuto il voto di fiducia dal 95,61% degli azionisti che hanno partecipato all'evento.

Successivamente, l'Assemblea degli azionisti della compagnia petrolifera ha approvato un pagamento di dividendi di $280 per ogni azione ordinaria.

Questa notizia arriva dopo che il presidente di Ecopetrol, Felipe Bayón, ha confermato che la società è attualmente in attesa di ricevere la licenza ambientale per un secondo progetto pilota di ricerca globale in Colombia.

La domanda di licenza ambientale per il secondo progetto pilota chiamato Platero è stata depositata il 15 febbraio presso l'autorità ambientale. «Questi piloti sono importanti perché consentono al paese di decidere in modo informato, con i dati, con la scienza e la tecnologia, con il lavoro con le comunità, se il paese vuole o meno frack, se vuole o meno utilizzare questa tecnologia per fare più prenotazioni», ha detto il presidente di Ecopetrol durante l'Assemblea generale degli azionisti a Bogotà.

Questo progetto pilota di ricerca globale (PPII), sarebbe promosso dalla National Hydrocarbons Agency (ANH) e dalla compagnia petrolifera statunitense ExxonMobil e sarebbe situato nel bacino sedimentario della Middle Magdalena Valley. Secondo l'ente statale, il progetto El Platero avrà un investimento di 53 milioni di dollari. Allo stesso modo, «il 7 percento sarà assegnato ai contenuti locali all'interno della sezione di fornitura di beni e servizi», ha affermato Ecopetrol.

Con questo nuovo progetto, ci sarebbero due progetti di ricerca pilota che Ecopetrol realizzerebbe nel paese, con l'obiettivo di fornire informazioni in modo che il governo possa decidere se questa tecnica di sfruttamento del petrolio greggio debba eventualmente essere sviluppata nel paese. La Colombia Free Fracking Alliance prevede di presentare per la quarta volta davanti al Congresso della Repubblica, dopo il 20 luglio, un disegno di legge per vietare il fracking in Colombia.

Come è noto, il 25 marzo l'ANLA ha concesso la licenza ambientale al primo progetto pilota chiamato Kale, situato a Puerto Wilches, Santander. Quello che viene dopo l'annuncio è sperare che la decisione sia definitiva, dal momento che le organizzazioni civili hanno già annunciato rimedi giudiziari per invertire il permesso dell'autorità ambientale.

Lo ha confermato Carlos Andrés Santiago, della Colombia Free Fracking Alliance, che guida il movimento che si oppone al fracking nel paese. «Presenteremo appelli di opposizione anche se crediamo che gli accordi che Ecopetrol ha fatto con l'ANLA è che questo verrà fuori se o se, in modo che la risorsa di rifornimento sarà sfavorevole per noi», ha detto.

