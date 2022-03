Il Congresso della Repubblica discute oggi della censura contro il Ministro della Salute Hernán Condori

Questo giovedì dalle 9 del mattino la sessione plenaria del Congresso della Repubblica è prevista per discutere e votare la mozione di censura contro il Ministro della Salute, Hernán Condori.

La proposta è stata presentata la scorsa settimana dalla panchina di Avanza País. È stato il deputato Diego Bazán a promuovere la misura contro Condor, pochi giorni dopo che il ministro si è presentato davanti al Congresso per rispondere a varie domande nel processo di interpellanza.

Per censurare un ministro, sono necessari 66 voti, secondo il regolamento legislativo. Se questo numero viene raggiunto, il funzionario deve dimettersi e il Presidente della Repubblica ha 72 ore per accettare le dimissioni.

Secondo Bazán, sono state ottenute 33 firme dai legislatori, che appartengono alle banche di Avanza Pais, Rinnovamento popolare, Insieme per il Perù, Alliance for Progress, Somos Peru, Acción Popular . Anche i membri del Congresso non raggruppati Carlos Anderson, Enrique Wong, Susel Paredes, Flor Pablo ed Edward Málaga hanno firmato.

Solo tre banchi hanno deciso di non partecipare a questa iniziativa legislativa. Questi sono Peru Libre, Fuerza Popular e Democratic Peru.

La lettera presentata da Bazán afferma che Condori «ha esercitato la professione in modo inadeguato promuovendo la vendita del Cluster X2 («acqua a grappolo») attribuendogli proprietà medicinali che non sono provate e certificate da alcuna autorità ufficiale o accademica».

Il ministro viene interrogato anche per aver promosso un servizio per la diagnosi del cancro cervicale in un minuto, visto che lo farebbe non hanno la specialità di ginecologia e oncologia.

La mozione presentata mostra anche che la nomina di Hernán Condori «ha provocato un rifiuto unanime da parte della comunità medica del paese», riferendosi alle critiche del Peruvian Medical College del funzionario.

LA TUA DIFESA

Il 16 marzo, Condori è comparso davanti alla sessione plenaria per rispondere alla dichiarazione interpelatoria sollevata dall'opposizione al Congresso, che fondamentalmente si riferiva alla messa in discussione della sua idoneità e del caso dell'acqua a grappolo e delle sue proprietà curative.

Il titolare della minsa negò in ogni momento di aver prescritto e commercializzato l'acqua a grappolo. Ha detto di aver discusso la questione nella sua cerchia familiare e di averlo usato su una persona a lui vicina che soffriva di una grave malattia.

Alla domanda sulla laurea specialistica in Ginecologia e Ostetricia, Condori Machado ha risposto che è un chirurgo e ha studi post-laurea con un Master in sanità pubblica e comunitaria, con una menzione nella gestione della salute e altre azioni.

Ha anche indicato di aver studiato a Lima, ma di aver praticato all'interno del paese, nella giungla centrale, dove ha gestito vari posti di salute, la costruzione del centro materno e infantile a Puerto Yuninaqui e la costruzione e le attrezzature dell'ospedale di La Merced.

Alla domanda se trattasse casi di cancro ginecologico, Condori Machado ha risposto che, come medico qualificato, lo ha fatto a livello di diagnosi presunta, ma non ha fatto biopsie, né ha fatto il trattamento, che corrisponde a medici specializzati nel campo.

Per quanto riguarda il caso dell'uso interrogato della cosiddetta acqua a grappolo, ha negato di averla promossa, prescritta e commercializzata e ha chiarito di non aver a un certo punto affermato che avesse proprietà curative.

A questo proposito, ha spiegato che il prodotto Cluster X2 o Cluster Water ha l'autorizzazione della Direzione Generale della Salute Ambientale (Digesa), ma ha riconosciuto che era «impreciso» per quanto riguarda l'approvazione della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti.

Ha anche detto di aver eseguito ecografie su madri incinte, perché si è detto preparato per questi test a sostegno della diagnosi. Inoltre, è preparato per la cura delle madri incinte, in particolare della popolazione remota che non dispone di risorse.

Ha sostenuto, intorno alla sua diagnosi di cancro da un centro sanitario, che lo screening per la diagnosi presuntiva di cancro cervicale fa parte delle conoscenze acquisite nella sua professione e formazione.

Gli è stato anche chiesto del caso della nomina del veterinario William Córdova Pardo alla carica di Vice Esecutivo II dell'Ufficio Ministeriale del Ministero della Salute. Egli ha risposto che è stato valutato dalla corrispondente area tecnica, che ha riferito di soddisfare i requisiti senza impedimenti legali alla sua assunzione. Indica che è stato ritirato una volta note le accuse e ha chiarito che non si tratta di condanne.

