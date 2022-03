IACHR chiede al Perù di «astenersi» dal liberare Alberto Fujimori: reazioni a favore e contro

La Corte Interamericana dei Diritti Umani (IACHR ) ha chiesto allo Stato di Il Perù si astiene dal rilasciare l'ex presidente Alberto Fujimori, al fine di garantire il diritto alla giustizia delle vittime due casi di violazioni dei diritti umani, ha riferito mercoledì il Centro per la giustizia e il diritto internazionale (Cejil). Una fonte del tribunale interamericano, che ha sede in Costa Rica, ha riferito che il tribunale non affronterà la questione pubblicamente in questo momento. La notizia ha generato una serie di reazioni sui social network.

Secondo Cejil, che funge da rappresentante delle vittime nei casi processati dalla IACHR, il tribunale ha adottato mercoledì una decisione per chiedere allo Stato peruviano di astenersi dal rilasciare Fujimori come misura per garantire l'accesso alla giustizia per le vittime dei casi La Cantuta e Barrios Altos. In conformità con tale organizzazione, la Corte interamericana notificherà a breve alle parti la sua piena decisione.

Il Perù si aspetta ancora la liberazione di Fujimori (1990-2000), 83 anni, mentre la sua difesa sta cercando di accelerare il processo giudiziario che gli permetterà di uscire di prigione grazie a una sentenza della Corte Costituzionale che ha ripristinato una grazia umanitaria che era stata concessa all'ex presidente nel 2017.

Fujimori è stato condannato dalla giustizia peruviana nel 2009 a 25 anni di carcere per la paternità mediata (con dominazione del fatto) dei massacri di La Cantuta e Barrios Altos, in cui sono morte 25 persone, e il rapimento di un giornalista e uomo d'affari nel 1992.

Il governo del presidente Pedro Castillo ha annunciato che farà appello alla Corte interamericana dei diritti umani per cercare di annullare la grazia, dal momento che quel tribunale ha chiesto allo Stato peruviano di punire i crimini per i quali l'ex presidente è stato condannato 13 anni fa.

Dopo che è stata annunciata la decisione dell'alta corte costituzionale peruviana, la giustizia ha ordinato a Fujimori di essere impedito di lasciare il Paese per 18 mesi per partecipare alla convocazione per il caso che ancora lo segue a Pativilca, un massacro di sei persone perpetrato nel 1992.

REAZIONI

La pronuncia della Corte interamericana ha generato varie reazioni. Commenti come «la IACHR deve venire a fermare le barbarie di Blume, Sardón e Ferrero», tra gli altri.

Anche i politici si sono uniti ai tweet con la loro valutazione dell'impedimento di Fujimori al rilascio dal carcere. L'ex premier Héctor Valer ha commentato: «La comunicazione della IACHR è un'interferenza nel diritto penale nazionale. Come Stato siamo rispettosi del diritto internazionale, ma mai di un attacco alla Costituzione».

Da parte sua, Daniel Urresti ha detto: «I fujimoristi e le loro talpe mi odieranno per aver detto questo, ma devo dirlo: 'Il corrotto e il criminale non usciranno di prigione! La IACHR chiede al Perù di sospendere il suo rilascio. '»

Nel frattempo, l'avvocato Ronald Gamarra ha affermato che lo Stato peruviano deve astenersi dall'eseguire la libertà di Alberto Fujimori. Allo stesso modo, la deputata Sigrid Bazán (Insieme per il Perù) ha scritto: «Occhio. La IACHR richiede allo Stato peruviano di astenersi dal rilasciare Alberto Fujimori».

