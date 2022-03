I problemi logistici derivanti dall'invasione russa dell'Ucraina hanno costretto la riprogrammazione delle attività MotoGP a Termas de Río Hondo

Il Campionato mondiale di motociclismo di velocità è tornato in Argentina dopo due anni di assenza a causa della pandemia COVID-19, ma il precedente è stato complicato da guasti nella logistica con due dei suoi aerei cargo. Dorna, la società che gestisce la MotoGP e le sue due categorie minori, ha difficoltà ad aggiungere trasporti perché la maggior parte è russa e il 20% non è disponibile a causa delle sanzioni derivanti dall'invasione dell'Ucraina da parte di quel paese. Il programma dell'Autódromo de Termas de Río Hondo, a Santiago del Estero, ha dovuto essere riprogrammato e l'attività inizierà sabato.

Dopo la seconda data della stagione, tenutasi in Indonesia il 20 marzo, i cinque aerei utilizzati da Dorna per il trasporto di materiale per attrezzature e la società fornitrice di pneumatici si sono diretti all'aeroporto internazionale Tucumán Teniente Benjamin Matienzo, per poi percorrere 90 chilometri in camion fino alla città di Santiago.

Uno di loro ha avuto un guasto alla valvola in uno dei suoi quattro motori quando si è fermato a Mombasa, in Kenya, e gli ha impedito di arrivare in Argentina questo mercoledì sera. Il primo aereo che era arrivato a Tucumán stava cercando la merce che aveva la colpa, ma dopo essere arrivato in Africa ha avuto un altro guasto e ha dovuto rimanere con l'altro aereo.

Il post della MotoGP con l'annuncio del cambio di programma

«Quello che abbiamo fatto è stato trovare le parti e inviarle con due aerei privati a Mombasa. Uno arriverà, se tutto andrà bene, tra un paio d'ore e l'altro un po' più tardi. Speriamo che tutto sia risolto in modo che stasera, verso le otto, il volo possa partire. È impossibile che tutto sia qui in tempo per domani (entro venerdì) e, poiché tutto è fatto è uguale per tutti, è stato deciso in base alle squadre di iniziare sabato», ha spiegato Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, in conferenza stampa.

«Abbiamo imparato molto in questi 30 anni con i voli merci e non ce ne sono nemmeno molti, solo 120 o 140 in tutto il mondo. Il problema è stato aggravato dalla guerra in Ucraina. Molti degli aerei merci erano russi o di compagnie russe. Il 20 percento non è disponibile a causa delle sanzioni. Non abbiamo soluzione che sperare che la riparazione degli aerei di Mombasa vada bene», ha detto.

«Forse dobbiamo assicurarci di più sulle gare di fila, ma questa volta non è stato così e non siamo riusciti a risolverlo. Questo è il 499 gran premio che abbiamo organizzato ed è la prima volta che viene superato. Il nostro primo obiettivo è festeggiare questa gara», ha aggiunto.

Questo venerdì non ci sarà alcuna attività e le moto scenderanno in pista sabato

Quello che ti serve per trasportare sono i materiali e le moto del team ufficiale Ducati MotoGP e dei suoi team satellite, Pramac Racing, Mooney VR46 Racing Team (Valentino Rossi) e Gressini Racing. Inoltre, ci sono coperture necessarie affinché tutti abbiano i set di gomma richiesti dall'attività.

Se tutto viene completato in modo tempestivo, l'attività inizierà sabato con un programma che inizierà alle 8.45 e terminerà alle 17.45. Non ci saranno interruzioni e in quelle nove ore ci saranno sempre motociclette in pista. Saranno gli allenamenti e le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3.

Il viaggio da Lombok, in Indonesia, a Thermae consisteva in cinque voli. Tre delle rotte pianificate hanno portato il carico da Lombok a Tucumán attraverso fermate tecniche a Mombasa, Lagos e Brasile. Sulle altre due rotte, il carico era previsto per viaggiare da Lombok a Doha, da Doha ad Accra in Ghana e poi a Tucuman.

Le nuove scatole del circuito Termas de Río Hondo

Cosa succederà se l'aereo non arriva in orario venerdì? La questione sarà complicata perché l'altro fine settimana si terrà ad Austin, negli Stati Uniti e in linea di principio non c'è posto sul calendario per riorganizzare la data. Ma Ezpeleta è ottimista sul fatto che sarà in grado di portare a termine la data argentina.

L'ultima volta che la MotoGP e le sue due categorie minori hanno corso a Termas de Rio Hondo è stato nel 2019. Per il 2020 la data era prevista per aprile, ma a causa della pandemia di COVID-19 la data è stata annullata. È stato riprogrammato per il 2021, anche se non è stato possibile farlo nemmeno a causa degli inconvenienti logistici della pandemia.

Nel febbraio dello scorso anno, l'autodromo di Santiagueño ha subito un vorace incendio che ha distrutto i box e l'intero settore VIP. Poiché le infrastrutture sono state messe in sicurezza, potrebbero essere ricostruite senza che la provincia mettesse un centesimo e i nuovi garage sembrano impeccabili e nella parte superiore del VIP è stata posizionata una tribuna.

Come ogni anno dal 2014 (ad eccezione delle suddette interruzioni), è prevista una pista piena di gente. Per le strade di Termas è possibile vedere un gran numero di visitatori, anche dai paesi vicini, in particolare dal Brasile, che non ha una data per il Campionato del mondo di velocità su due ruote.

