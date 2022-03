I golfisti messicani celebrano l'inclusione di Lorena Ochoa nella LPGA Hall of Fame

La messicana Lorena Ochoa è stata inserita nella Hall of Fame della Ladies Professional Golf Association (LPGA) a seguito di un cambiamento nei regolamenti interni dell'organizzazione che le ha permesso di soddisfare il requisito. Non è più obbligatorio aver avuto una carriera di almeno dieci anni sul circuito, quindi la tapatia, con i suoi quasi otto, è stata finalmente degna di riconoscimento.

Detto questo, golfisti come Abraham Ancer, Carlos Ortiz e Gaby López, si sono presto congratulati con tapatia e hanno celebrato che l'LPGA l'ha finalmente inclusa tra i suoi maggiori esponenti. I tre, attivi nello sport, hanno convenuto che Ochoa era l'icona da seguire e l'ispirazione per diventare ciò che sono oggi.

«Beh, sono stato in grado di entrare a far parte di quel gruppo molto selezionato di amici, giocatori che hanno brillato molto nel corso della loro carriera. È una sensazione molto diversa e speciale, perché per me l'LPGA è una famiglia. Voglio ringraziare molto tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo viaggio e sono molto emozionata», ha detto Lorena a Milenio dopo che il fatto è stato annunciato.

Lorena Ochoa. Foto: Twitter @LorenaOchoaR

Il golfista ha trascorso poco più di sette anni sul circuito più alto di questo sport. In essi ha vinto 27 vittorie all'interno del LPGA Tour. Il suo debutto professionale è stato registrato nel maggio 2002 quando è stata invitata a giocare nel Welch's/Circle K Championship dove ha concluso al quinto posto. Ha vinto il suo posto nella LPGA nel 2003 ed è diventata la seconda messicana a farlo.

«La carriera che ha avuto è stata impressionante, anche se è stata breve. So che aveva molto di più nel serbatoio da darci. Tutto quello che ha fatto nel breve periodo in cui ha giocato è stato spettacolare ed è stato qualcuno che mi ha motivato troppo personalmente. Ci ha insegnato a capire che possiamo raggiungere la vetta della classifica mondiale e non vederlo come qualcosa di lontano o un sogno. Mi congratulo molto con lei perché è più che meritata», ha detto Abraham Ancer.

Ochoa era il numero uno nell'aprile 2007 e vi rimase per 158 settimane consecutive. Il suo ritiro, nel 2010, ha significato la fine di questa striscia. Nello sport messicano, è considerata la migliore golfista di tutti i tempi.

Lorena Ochoa. Foto: Twitter @LorenaOchoaR

Il 30enne messicano Carlos Ortiz ha dichiarato: «È stato un esempio non solo come golfista, ma anche come persona. Mi ha ispirato molto, perché ho dovuto vederla diventare la migliore giocatrice del college, poi professionista e poi numero uno al mondo».

Gaby López, che è nota per avere una stretta relazione con Lorena Ochoa, ha considerato la sua inclusione nella Hall of Fame un evento storico per tutto il Messico». È un sogno che si avvera per tutto il Paese. Ci ha lasciato un'eredità impressionante dentro e fuori dal campo da golf. È una giocatrice eccellente e una persona ancora migliore. Sono molto fortunata ad averla avuta al mio fianco come amica e come mentore», ha detto.

CONTINUA A LEGGERE: