Hanno rinviato a maggio, udienza per accuse contro Andrés Escobar

Questo giovedì, in un'udienza contro Andrés Escobar, un uomo accusato di aver sparato a civili a Cali durante lo sciopero nazionale del 2021, l'ufficio del procuratore generale accusato di minacce aggravate, lancio di oggetti pericolosi e usurpazione di funzioni pubbliche. Tuttavia, la Corte non ha né approvato né respinto la petizione, pertanto l'udienza è stata sospesa e rinviata al 16 maggio.

Il cane da guardia ha indicato che Escobar, insieme ad altre quattro persone e 12 agenti di polizia, ha commesso un'azione illegale attaccando i manifestanti con armi da fuoco nel quartiere di Ciudad Jardín il 28 maggio come parte del National Paro. È stato supportato da video registrati sui telefoni cellulari di manifestanti che sono stati attaccati nel mezzo delle proteste.

All'inizio del procedimento giudiziario, Andrés Escobar ha detto al giudice di garanzia di Cali che il suo avvocato di fiducia era malato e aveva un mal di testa che gli impediva di partecipare al procedimento. Una petizione che è stata respinta, il giudice gli ha detto che se il difensore era malato, poteva essere assegnato un difensore d'ufficio per consigliarlo durante l'udienza.

Da parte sua, Escobar ha sottolineato che l'arma che ha usato è a salve e ha i documenti in ordine. Ha anche affermato che gli spari erano per scoraggiare i «vandali» che, secondo lui, avrebbero bruciato il CAI in quel settore della Valle del Cauca.

L'avvocato delle vittime, Elmer Montaña, chiederà che le persone coinvolte siano incarcerate e ha chiesto assicurazioni contro Escobar.

Il 16 maggio, l'ufficio del procuratore generale riprenderà l'udienza con la richiesta di una misura di assicurazione nei confronti di Escobar e degli altri coinvolti.

Il 16 febbraio 2022, l'udienza di accusa per Andrés Escobar è stata rinviata a causa di una richiesta della difesa, tuttavia, le ragioni per giungere a questa decisione sono ancora sconosciute.

Secondo le informazioni dell'avvocato, Elmer Montaña, l'avvocato che ha presentato la denuncia penale, anche l'incriminazione delle accuse era stata rinviata il 24 gennaio, senza conoscere il motivo o il motivo di questa decisione.

«Quello che sappiamo è che la difesa ha nuovamente chiesto un rinvio dell'udienza, non conosciamo il motivo, il pubblico ministero divulgherà i casi in seguito, abbiamo avvertito che se l'accusa non richiede la misura assicurativa, gli avvocati delle vittime faranno quella richiesta al controllo della garanzia giudice», ha detto Montaña.

Il 28 maggio 2021, tra le proteste che si svolgono nella città di Cali durante il National Paro, un video è diventato rapidamente virale sui social network che mostrava un civile, accompagnato dalla polizia nazionale, che sparava contro i manifestanti. Questo atto ha generato tutti i tipi di commenti in cui molti hanno rimproverato l'atto dell'uomo d'affari, mentre altri hanno difeso la sua causa.

«Il video mostra chiaramente che sto girando alcuni scatti in aria, non avevo intenzione di fare del male a una persona. I vandali stavano riducendo le forze pubbliche e ho sparato per dissuaderle, perché stavano per bruciare il CAI di Ciudad Jardín», ha detto Andrés Escobar in un video che ha pubblicato sui suoi social network in cui si riferiva a quello che è successo quel giorno e dove ha dimostrato che l'arma che possedeva in quel momento era un vuoto.

Tuttavia, nel documentario «Cali Everyone Scream», hanno rivelato una fotografia in cui sarebbe apprezzato che l'arma che Andrés Escobar portava al momento delle manifestazioni fosse molto diversa da quella che mostrava nel video che ha pubblicato.

