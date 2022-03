Hanno chiesto l'assenza di Lilly Tellez al Senato per l'apparizione di Tren Maya: «Ci sono troppe scuse»

Mercoledì pomeriggio, il Senato della Repubblica ha votato sulla possibilità che le autorità relative alla costruzione del treno Maya nello stato di Quintana Roo compaiano davanti ai legislatori.

Sia i collettivi ambientali statali che i membri dell'opposizione contro il governo di Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e il suo progetto chiamato Quarta Trasformazione (Q4), hanno mostrato il loro disaccordo e il loro rifiuto della costruzione della linea a causa dell'impatto ambientale in la zona.

Allo stesso modo, famosi messicani si sono posizionati contro il progetto a causa della deforestazione e del massiccio disboscamento degli alberi dalla sezione 5 del megaprogetto AMLO.

Per questo motivo è stato oltraggioso per molte persone che, data l'opportunità di portare funzionari al Senato per rendere conto del disegno di legge, l'obiettivo non è stato raggiunto a causa della mancanza di voti necessari.

E quella mancanza di voti è venuta dall'assenza di alcuni senatori membri dei partiti di opposizione. Tra questi la senatrice del National Action Party (PAN), Lilly Tellez.

Elenco dei risultati della votazione (Foto: Twitter/LeTroblesRosa)

Sui social network, l'immagine che mostra i nomi dei legislatori che hanno votato a favore e contro è stata viralizzata, il che è stato molto chiuso, visto che c'erano 47 voti contrari e 44 favorevoli con due astensioni.

C'è anche chi non ha partecipato, come la panista, che in seguito ha spiegato che il motivo della sua assenza era dovuto a problemi di salute, poiché sosteneva di avere 7 ernie nella colonna vertebrale: quattro cervicali e tre lombari.

Sebbene ciò non sia bastato a calmare le preoccupazioni, poiché gli utenti del social network hanno criticato il fatto che la cosiddetta «opposizione» mancasse di fronte a eventi importanti. «Dopo che non arrivano con il loro falso discorso, sono dell'opposizione e amano il Messico e lo difendono», è stato uno dei tanti commenti.

Così ha risposto con un altro post attraverso il suo account Twitter ufficiale in cui ha affermato che anche se avesse espresso il suo voto, non ci sarebbe stata alcuna possibilità di fermare la distruzione della giungla.

«La giungla NON verrà distrutta per mancanza del mio voto. I militari stanno già andando nello Yucatan, contro tutto. Oggi è stato necessario considerare urgente un URGE a Fonatur per consultare le popolazioni indigene. Anche se avesse vinto il voto, AMLO non poteva essere fermata», ha giustificato l'ex morenista sui suoi social network.

La nuova linea del Maya Train interessa anche fiumi sotterranei e cenotes (foto: @unemexico_)

Ha anche affermato che l'accordo non è sufficiente sotto gli ordini di AMLO, poiché richiederebbe qualcosa in più, «Allo stesso modo in cui è necessario più di un punto di accordo contro la carenza di medicinali e per ridurre la violenza che il governo lascia passare».

Infine, la senatrice ha promesso che non appena tornerà al Senato, «stabiliamo dal National Action Bench gli strumenti legali per chiamare i responsabili del Treno Maya a rendere conto e fare tutto ciò che è in nostro potere per salvare la giungla», ha concluso Téllez.

Hanno risposto che era troppo conformista per dire che non poteva fare la differenza o che «ci sono troppe scuse». Hanno anche fatto riferimento alle loro aspirazioni presidenziali: «Un'altra di queste e l'opportunità per la candidatura presidenziale sta scomparendo».

Il punto di accordo è stato richiesto dal PAN di convocare il capo del Fondo nazionale per la promozione del turismo (Fonatur), Javier May; quello del Procuratore federale per la protezione ambientale (Profepa), Blanca Alicia Mendoza; e il segretario dell'ambiente e delle risorse naturali ( Semarnat), María Luisa Dawn.

Tra gli altri senatori che non erano presenti c'erano la panista Josefina Vázquez Mota; Claudia Ruiz Massieu del PRI, Beatriz Paredes e Miguel Ángel Osorio Chong; e il perredista Miguel Ángel Mancera.

