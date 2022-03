Gustavo Adolfo Infante si è scusato con Mauricio Martínez dopo essere stato accusato di aver squalificato le vittime di violenza sessuale

Durante la trasmissione del 31 marzo su Sale El Sol, il giornalista di intrattenimento Gustavo Adolfo Infante si è scusato all'inizio della mattinata per la storia messicana, Mauricio Martínez, che ha squalificato in un'ultima trasmissione insieme alle vittime di violenza sessuale.

Ciò è stato derivato dopo che in una precedente trasmissione del suo programma, il conduttore ha commentato in onda la sua insoddisfazione per il fatto che l'attore Mauricio Martínez non aveva voluto concedergli un'intervista per parlare del abusi sessuali che ha subito anni fa dal suo ex manager, Antonio Berumen.

«Ho fatto un'espressione che mi sento triste e mi vergogno oggi, perché ho detto che (Mauricio) non ha rilasciato interviste e non voglio ripeterlo, perché non voglio rivittimizzare una vittima come il signor Mauricio Martínez. So di essere stato insensibile nell'esprimermi in questo modo su una persona che è dovuta tornare dall'Unione americana per presentare una denuncia contro una persona su carta e inchiostro 20 anni fa», ha affermato l'autista di Sale el Sol.

Gustavo Adolfo Infante ha offerto le sue scuse allo storico messicano Mauricio Martínez Foto: Sale El Sol

«Capisco che ognuno di noi abbia il suo tempo, il momento, per rompere il silenzio. E, naturalmente, Grupo Imagen, Imagen, Television, the morning Sun Comes Out, tutti i miei colleghi, che non hanno detto una sola parola, sono stato io, e mi assumo la responsabilità di quello che ho detto, offro le scuse al signor Mauricio Martínez e a tutte le vittime se si sono sentite insultate o offese», ha anche giornalista dello spettacolo ha sottolineato.

Infine, ha sottolineato che non userà un linguaggio che viola le vittime di violenza sessuale: «Mauricio ti offro delle scuse e a tutte quelle ragazze maltrattate che, purtroppo, esistono in questo paese, prometto di non riferirmi più così e abbraccerò Mauricio», ha concluso.

Queste scuse pubbliche fanno parte di un protocollo che il collega cantante messicano ha partecipato, con l'organizzazione Nosotras para ellas e dove hanno chiesto scuse pubbliche a Infante, oltre a chiedere che il giornalista riceva informazioni sulla violenza sessuale, oltre a incoraggiare il società di avere una guida per affrontare questo tipo di condotta, nonché garanzie di non ripetizione.

L'organizzazione ha diffuso la lettera chiedendo al comunicatore di offrire scuse pubbliche a Mauricio Martínez (Foto: Screenshot)

Per loro, abbiamo condannato le dichiarazioni del comunicatore in un documento pubblicato sulla stampa.

«È inconcepibile che sulla televisione nazionale, un conduttore squalifica, rivittimizza e umilia una vittima definendolo «lo stuprato» per il semplice fatto che non vuole rilasciargli un'intervista, interrogandosi e senza alcuna conoscenza di come questi temi siano trattati pubblicamente nel campo della diritti umani», si legge nel documento diffuso tra i media.

«La responsabilità che ha il discorso del conducente deve essere assunta non solo su un personaggio pubblico che è al centro di un caso specifico, ma sulle migliaia di persone che non vogliono aprire i loro problemi personali a persone come Mr. Infante e quello per formati di comunicazione come quelli che Grupo Imagen non è stato attento «, ha affermato il gruppo che ha raccomandato di formare i dipendenti del Grupo Imagen nell'affrontare i casi di violenza sessuale.

La celebrità ha raccontato la sua routine lavorativa e ha ammesso di essersi sbagliato (Foto: Twitter)

La lettera è stata fatta circolare viralmente dopo che il collega comunicatore radiofonico è rimasto sconvolto il 29 marzo, dopo che l'attore messicano ha denigrato i programmi di spettacolo per andare ad altri tipi di notiziari per presentare il suo caso.

«Quello che dovrebbe imparare è Mauricio Martínez. Ci vede tutti così in alto perché è stato violentato. Poiché è stato violentato, non rilascia un'intervista per mostrare programmi. Va con Adela Micha che nessuno la vede... i suoi avvocati sono idioti. Non è promozione, ma domani quando vado con Adela e vado con le notizie, non voglio sapere nulla come discriminatore», sono state le parole di Gustavo Adolfo nell'ultima settimana di marzo.

