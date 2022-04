Grammy 2022: Tony Succar, la sua nomination e tutti i dettagli della sua presenza al gala dei premi musicali

Mancano pochi giorni a vivere uno dei momenti più emozionanti dell'industria musicale, i Grammy del 2022. Proprio come gli Oscar premiano il meglio del cinema, la cerimonia che si svolgerà il 3 aprile è responsabile di onorare i migliori esponenti della musica. Tuttavia, la grande differenza tra i due gala è che in quest'ultimo abbiamo un rappresentante peruviano, qualcosa che fa gonfiare ancora di più il nostro petto di emozione. Questo è il percussionista Tony Sucar, che gareggerà nella categoria Best Latin Tropical Album.

Qui vi raccontiamo tutti i dettagli su dove, quando, a che ora, su quale canale guardare il gran gala e molti altri premi tanto attesi che tornano di persona.

CON QUALE ALBUM COMPETE TONNY SUCCAR?

Tony Succar gareggerà con il suo album «Live in Peru», un concerto registrato dal vivo al National Theatre nel febbraio 2020 e che presenta diverse versioni di «Billie Jean», «A puro dolor», «Uptown Funk» e molti altri. Questa produzione ha dovuto subire diversi cambiamenti per essere accettata dai membri della National Academy of Recording Arts and Sciences degli Stati Uniti.

CON CHI COMPETERÀ TONNY SUCCAR?

L'artista affronterà imponenti figure musicali:

- Gilberto Santa Rosa (Colleghi)

- Aymée Nuviola (Senza salsa non c'è paradiso)

- La grande combinazione di Porto Rico (in quarantena)

- Rubén Blades e Roberto Delgado & Orchestra (Salswing).

APPUNTAMENTO PER VEDERE TONNY SUCCAR AI GRAMMY DEL 2022

La 64a edizione dei Grammy 2022 che avranno Tony Succar come rappresentante del Perù si terrà domenica 3 aprile. La cerimonia si terrà alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas

DOVE VEDERE TONY SUCCAR DAL VIVO AI GRAMMY DEL 2022?

L'evento sarà trasmesso in diretta su TNT.

A CHE ORA VEDERE TONNY SUCCAR AI GRAMMY DEL 2022?

Il red carpet dei Grammy 2022 inizierà alle 18:30 e la cerimonia inizierà alle 20:00 (ora peruviana).

Orari in tutto il mondo:

Perù: 20:00

Ecuador: 20:00

Colombia: 20:00

Messico: 20:00

Cile: 21:00

Bolivia: 21:00

Venezuela: ore 18.00

Argentina: 21:00

Brasile: 21:00

Stati Uniti (Florida): 21:00

Spagna: 4:00 (lunedì 4 aprile)

QUALI ARTISTI CANTERANNO AI GRAMMY DEL 2022?

La cerimonia non solo nomina i vincitori delle sue diverse categorie, ma anima anche la celebrazione con la partecipazione di artisti del momento, in uno spettacolo eccezionale dove si dilettano con la loro arte.

L'Academy ha finora annunciato numerose star, come J Balvin, John Legend, Maria Becerra, Carrie Underwood e Silk Sonic. Confermata anche la presentazione della band k-pop BTS, The Osborne Brothers, Billie Eilish, Foo Fighters, Brandi Carlile, Lil Nas X, Jack Harlow, Olivia Rodrigo, Chris Stapleton, H.E.R., Jon Batiste, Nas, Ben Platt, Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr. e Rachel Zegler.

CHI È TONY SUCCAR?

Antonio Guillermo Succar Tayrako è nato il 18 maggio 1986 a Lima ed è diventato percussionista, compositore, arrangiatore e produttore discografico. A soli 35 anni, si è avventurato nella musica fino a raggiungere due Latin Grammy nel 2019.

Quando aveva due anni, emigrò a Miami, negli Stati Uniti, con la sua famiglia. All'età di 3 anni, ha iniziato a suonare al The Peruvian Cajon grazie al fatto che proveniva da una famiglia di musicisti. Quando compì 13 anni, iniziò a suonare la batteria nella band dei suoi genitori.

Il musicista peruviano, di nazionalità americana e ascendenza giapponese, ha accompagnato i suoi genitori in diverse esibizioni come matrimoni ed eventi privati. Questo lo ha fatto innamorare sempre di più della musica.

Nel 2020, ha pubblicato la sua versione di «When You Think Back» di Pedro Suárez-Vértiz, in collaborazione con Daniela Darcourt, Ezio Oliva, Christian Yaipén, Bartola, tra gli altri, con l'obiettivo di promuovere il turismo in Perù.

Nel gennaio 2021, è stato annunciato come giuria in Yo Soy e ad agosto continua a Latina con la sua partecipazione come allenatore a La Voz Senior.

I TUOI STUDI

Tony Succar ha pensato di diventare un giocatore di football professionista da adolescente. Ha fatto parte di diverse squadre fino a quando non ha vinto il campionato statale della sua scuola. Sebbene abbia cercato una borsa di studio per dedicarsi allo sport, non ha ricevuto risposta.

Dopo di che, è andato da suo padre per un consiglio e gli ha detto di provare ad entrare nella FIU Music School. La sua formazione musicale è iniziata con la batteria, il pianoforte e poi è arrivata alle percussioni.

Nel 2008, ha conseguito la laurea in jazz-performance presso la Florida International University e ha continuato a studiare per un master fino al 2010.

CARRERA MUSICAL

Da quando era uno studente universitario, Tony Succar aveva già una carriera musicale attiva. Mentre era al college, ha assunto la posizione di direttore nella band di famiglia che ha ribattezzato Mixtura.

Nel 2010, ha pubblicato il suo primo album che è stato registrato al suo recital di laurea. Un concerto dal vivo con Mixtura al Wertheim Performing Arts Center di Miami.

Il percorso di Tony lo ha portato nel mondo della salsa, del jazz/pop e della musica di ispirazione afro-latina. Inoltre, ha potuto lavorare con diversi artisti come Tito Nieves, Marc Anthony, La India, Obie Bermudez, tra gli altri.

Nel 2015, ha creato il progetto collaborativo Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson. È stato rilasciato all'Olympia Theater di Miami sponsorizzato da Universal Music Classic. Unity ha presentato più di 100 musicisti per il tributo al re del pop.

Nel 2019, ha vinto due Latin Grammy come produttore dell'anno e miglior album di salsa per l'album «Más de mi», entrando nella storia come il più giovane vincitore ad aver vinto entrambe le categorie.

