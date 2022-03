Gli azionisti di Ecopetrol hanno approvato l'aumento dei dividendi a $280 per azione nel 2022

Foto de archivo. Imagen la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, departamento de Santander, Colombia, 1 de marzo, 2017. REUTERS/Jaime Saldarriaga

L' Assemblea generale degli azionisti della compagnia petrolifera colombiana, Ecopetrol, ha approvato il pagamento di un dividendo di $280 per ogni azione ordinaria.

L'approvazione della proposta del Consiglio di amministrazione della società, di un dividendo di $243 per titolo (60% dell'utile) equivalente a un pagamento del 59,8% dell'utile netto di Ecopetrol e uno straordinario $37 per titolo (9% dell'utile), in somma, è 16 volte superiore a quello pagato nel 2020, che era di $17.

Va notato che la proposta è stata approvata dal 95,61% degli azionisti presenti all'Assemblea (che aveva un quorum del 92,69%).

Inoltre, i presenti all'Assemblea hanno anche approvato il pagamento dei dividendi agli azionisti di minoranza il 21 aprile 2022 in un'unica rata, e per gli azionisti di maggioranza sarà effettuato durante l'anno, in quattro turni, e con una data massima del 30 settembre di quest'anno.

Allo stesso modo, è stata approvata la creazione di una riserva di 8,88% miliardi «volta a sostenere la sostenibilità finanziaria e la flessibilità dell'azienda nello sviluppo della sua strategia».

In conformità con la politica di distribuzione dei dividendi della Società. In ogni caso, la distribuzione dei dividendi deve considerare:

1. La capacità della Società di finanziare il proprio piano di investimenti con il proprio flusso di cassa operativo

2. Il rating della Società prima delle agenzie di rating del rischio

Durante il suo discorso, il presidente della compagnia petrolifera, Felipe Bayón, ha sottolineato che gli sforzi di esplorazione si concentreranno su una percentuale maggiore per la ricerca di gas naturale nel territorio nazionale. L'azienda vuole cercare di più a Casanare, va ricordato che, attualmente, ci sono quattro perforazioni abbattute nel piemonte in questo comune.

Allo stesso modo, ha sottolineato che la compagnia petrolifera sta cercando più gas nelle acque del Mar dei Caraibi e ha annunciato che martedì, appena passato alle 11.30 del mattino, è iniziato a perforare un pozzo di esplorazione e limitazione in collaborazione con Shell nei Caraibi colombiani meridionali.

Ecopetrol cercherà di essere negli Stati Uniti con Isa, proprio come ha già fatto in Texas con il Permiano.

