È così che Eiza González è riapparsa dopo forti critiche ai suoi capelli biondi

Per la maggior parte della sua carriera artistica, Eiza González è stata caratterizzata non solo dal suo talento, ma dal mantenere i suoi capelli castani naturali. Tuttavia, recentemente, durante la prima di de Ambulance: Escape Plan che si è svolta a Londra, in Inghilterra, l'attrice è stata duramente criticato per un cambio di look.

E il fatto è che la messicana, che è apparsa in un abito blu con dettagli dorati vicino al corpo che incorniciavano la sua figura sagomata, ha anche generato ogni tipo di reazione mostrandosi con i capelli biondi.

Sfortunatamente, per la protagonista di Lola, c'era una volta, agli utenti dei social media non piaceva il suo aspetto e molti di loro sono stati rilasciati feroce. commenti sul suo aspetto.

«Se Eiza González porta i suoi capelli come una spugnetta abrasiva che ha soldi, questo mi mortificherà per mettere un'altra tintura, totale», «Mi piace molto bene Eiza González ma speriamo e licenzia la persona che le ha sbiancato i capelli», «Eiza González è così iconica che renderà alla moda i capelli sbiancati male», sono state alcune delle menzioni che abbondavano su Twitter

Eiza è stata criticata per i suoi capelli (Foto: Reuters/Henry Nicholls)

Anche su TikTok, alcuni stilisti o esperti di quel mondo, non ci hanno messo molto a scagliarsi contro l'attrice messicana e hanno evidenziato quanto «male» il lavoro fosse fatto sui suoi capelli.

«Quando i miei clienti vogliono cambiare look lo stesso giorno del loro evento e non c'è tempo nemmeno per applicare nuance (bagno di colori). Questo accade sicuramente quando vogliono essere bionde e portare toni scuri fortemente pigmentati, ma non capisco perché lo stilista non abbia neutralizzato», può essere letto in un video su questo social network.

Così, dopo tutte le opinioni negative, Eiza ha deciso di lasciare tutti tranquilli dopo aver recentemente caricato un'immagine sul suo account Instagram dove indossava i suoi capelli biondi senza macchie.

«Press day with @chanelofficial @ambulancethemovie», ha messo nella descrizione.

Gli utenti si sono congratulati con l'attrice per il suo look finito (Foto: IG @eizagonzalez)

Nella foto puoi vedere l'attrice che indossa occhiali neri, cuffie e una camicetta nera a collo alto. Ma ciò che spicca di più del selfie sono i suoi capelli biondi.

Ciò ha generato reazioni rapide da parte dei netizen, che presto hanno elogiato l'aspetto di Eiza e hanno sottolineato che le serviva solo quel piccolo ritocco, per farla sembrare così impressionante.

«Ora sì, la sfumatura era ciò che mancava ragazza», «questa bionda è super padre, bella come una bionda o marrone», «Chi indossava una scoreggia e un orecchino con i capelli può riposare in pace, bello», hanno detto gli utenti.

L'attrice era sempre apparsa castagna (Foto: Instagram/ @eizagonzalez)

Vale la pena ricordare che prima della premiere di Ambulance: Escape Plan si è svolta a Londra, l'attrice e alcuni dei suoi co-protagonisti si sono esibiti in altri paesi. È stato a metà marzo che Eiza ha catturato i riflettori in Francia per il suo sofisticato outfit composto da un abito di raso rosa che esponeva una delle sue spalle.

In quell'occasione, l'attrice ha optato per un'acconciatura updo, orecchini d'argento e un trucco naturale. Durante il suo periodo sul tappeto blu, è stata accompagnata da Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II e Keir O'Donnell, e dopo aver invitato il pubblico ha ricevuto un enorme mazzo di fiori.

Il giorno dopo, la messicana è apparsa anche nella prima che si è svolta a Berlino con i suoi stessi compagni di squadra.

