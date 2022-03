Daniela Darcourt sorprende Magaly Medina cantandole alla sua festa di compleanno

Non è un segreto per nessuno che Magaly Medina abbia 59 anni questo 31 marzo, perché la stessa conduttrice dello spettacolo ha è stato responsabile di annunciarla nei suoi social network e nell'ultima edizione del suo programma che questo martedì avrebbe celebrato un altro anno di vita.

Tuttavia, ciò che pochi immaginavano è che suo marito Alfredo Zambrano l'avrebbe sorpresa con una festa a sorpresa a casa sua, che hanno partecipato i più vicini alla popolare «Urraca» e i loro parenti.

Attraverso le storie sull'account ufficiale della conduttrice televisiva Magaly La Firme puoi vedere il momento stesso in cui è stata sorpresa dalla sua stretta cerchia nel mezzo dell'enorme decorazione che era stata preparata nella sua casa.

In un altro momento, la figura dell'ATV non ha esitato a condividere con i suoi oltre 1 milione di follower che la cantante di salsa Daniela Darcourt aveva partecipato alla sua festa per cantare la canzone tradizionale «Happy Birthday».

«Guarda chi è venuto a cantarmi Happy Birthday! Grazie Daniela Darcourt», ha scritto a proposito del video in cui si può sentire l'artista cantare accanto al notaio davanti alla giornalista, che è rimasta molto sorpresa con un sorriso sul viso.

Da parte sua, l'artista nazionale ha risposto al suo messaggio sullo stesso social network. «Buon giorno mio caro Mago», ha messo l'interprete di «Señor lie». Ricordiamoci che entrambi hanno dimostrato di avere un legame amico per diversi anni.

Foto: Instagram

CONTINUA A LEGGERE