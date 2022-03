Controversie di lavoro: nel 2021 ci sono stati 38 scioperi nel settore privato in Perù

FILE PHOTO: Empty cubicles are seen as the first phase of FMC Corporation employees return to work in the office in Philadelphia, Pennsylvania, U.S., June 14, 2021. REUTERS/Hannah Beier/File Photo

Secondo le informazioni dell'Ufficio statistico del Ministero del lavoro e della promozione dell'occupazione (MTPE), recentemente pubblicate nel documento «Scioperi in Perù 2021", da questa entità, lo scorso anno sono stati registrati 38 scioperi nazionali in l'area dei rapporti collettivi di lavoro soggetti al regime del settore privato. Questi scioperi hanno raggiunto un totale di 209.142 lavoratori.

Se il dato viene confrontato con gli anni precedenti, c'è stato un aumento rispetto al 2020 (23 scioperi con 127.868 lavoratori), ma una diminuzione rispetto al comportamento in epoca pre-pandemica. Nel 2019 ci sono stati 67 scioperi, che hanno coinvolto 110.154 lavoratori. Tuttavia, va notato che, con meno scioperi nel 2021, più lavoratori hanno seguito questa misura di forza, cioè corrispondevano a organizzazioni più grandi.

I settori economici che hanno registrato il maggior numero di scioperi sono stati l'industria estrattiva (15) e l'industria manifatturiera (9). Allo stesso modo, il maggior numero di scioperi si è verificato nel Metropolitan Lima (18), Junín (5) e nella regione di Lima (3).

«Lo sciopero è il diritto esercitato dai lavoratori affiliati a un'organizzazione sindacale e si concretizzerà attraverso la sospensione del lavoro e l'abbandono del posto di lavoro. Comprendere la loro natura, per quali motivi si verificano, per quanto tempo durano, il loro impatto e la qualifica dell'autorità del lavoro, è molto utile per i rapporti di lavoro collettivi (sindacati e datori di lavoro), l'elaborazione di strategie di contrattazione collettiva o il loro aggiornamento, prevenzione o gestione delle controversie di lavoro e conservazione del buon ambiente di lavoro», spiega Carlos Cadillo, partner di Miranda & Amado nell'area del lavoro, per esaminare attentamente i dati di «Scioperi in Perù 2021".

MOTIVAZIONI

Pertanto, va notato che i motivi degli scioperi nel 2021 erano i seguenti: 25 (66%) erano collegati alla risoluzione dei sinistri nell'ambito della contrattazione collettiva; 11 (29%) per inosservanza delle norme legali o convenzionali; e 2 (5%) a causa della minaccia di licenziamento o di altri motivi. Tenendo conto del numero di lavoratori inclusi in base alla causa dello sciopero, questo ordine cambia: il 94% è stato incluso negli scioperi a causa del mancato rispetto delle regole, il 4% per contrattazione collettiva e il 2% per minaccia di licenziamento o altri motivi.

Per quanto riguarda la portata temporanea degli scioperi registrati nel 2021, 26 (68%) sono stati a tempo indeterminato e 12 (32%) per un periodo di tempo determinato. Inoltre, si specifica che ci sono stati 6 scioperi che sono durati 1 giorno; 10, 2 giorni; 4, 3 giorni; e, 3, da 4 a 7 giorni. Inoltre, 5 scioperi sono durati da 8 a 15 giorni, 3 da 16 a 21 giorni, 4 da 22 a 35 giorni e 3 che sono durati da 36 a più giorni.

Infine, le autorità amministrative del Ministero del Lavoro hanno valutato 16 (42 per cento) di questi scioperi come appropriati e 22 (58 per cento) come irrilevanti e illegali.

