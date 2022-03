Carlos Antonio Velez svela i suoi due migliori giocatori nella storia del calcio colombiano

Carlos Antonio Vélez, attivo sui social negli ultimi giorni commentando il fallimento della squadra colombiana nel non partecipare ai Mondiali del Qatar 2022, ha annunciato chi sono i due migliori giocatori della storia del calcio nazionale. È sorprendente che nessuno faccia parte della generazione che ha qualificato il Brasile 2014.

L'analista, onorato per i suoi 50 anni di carriera nel giornalismo sportivo, è stato chiesto a Win Sports, dove è stato intervistato, dal calciatore che gli piaceva di più. Anche se ha detto che la decisione è difficile, visto che ogni epoca ha i suoi riferimenti, ha evidenziato Willington Ortiz e Faustino Asprilla.

Willington Ortiz indossa la maglia Millionarios.

Per quanto riguarda Ortiz, quattro volte campione con América de Cali, presente in quattro qualificazioni con il Tricolore e scelto come miglior calciatore colombiano del XX secolo dalla Federazione internazionale di storia e statistica del calcio (IFFHS), ha commentato:

A proposito di Faustino, ricordato per il suo comportamento sul campo di gioco, ma anche per quanto decisivo ha segnato, ha commentato: «Il secondo è sicuramente una delle mie grandi debolezze calcistiche, Asprilla, è stato un giocatore straordinario».

Faustino Asprilla, alla Coppa del Mondo FIFA 1998 in Francia, contro la Romania. Getty Images

Per quanto riguarda il giocatore più in anticipo sui tempi a causa delle sue condizioni tecniche, solo che questa volta a livello internazionale, ha risposto senza esitazione che per lui era l'olandese Johan Cruyff, considerato il miglior calciatore del XX secolo, dietro a Pelé. «È stato il primo in intensità, in pressione, il primo a fare tutte quelle cose che sono nuove oggi... Quell'uomo ha segnato un percorso su cui oggi, tutti cercano di giocare», ha detto.

Dopo la fine dei playoff nella vittoria per la minima differenza sul Venezuela, Carlos Antonio Velez ha criticato sia gli allenatori che hanno guidato la Colombia che i giocatori. In primo luogo, ha detto: «Eravamo traballanti... per la Russia stavamo «fissando» la classifica con il «Patto di Lima» e, ora, per un punto, siamo stati esclusi. DT e gli attori solidali sono responsabili. Hanno distribuito punti per far uscire Queiroz e Rueda non ci è riuscito. Errore nel personaggio e nell'aggiornamento. Fine ciclo».

In seguito, ha fatto un commento che ha scatenato polemiche sui social network e le reazioni di alcuni giocatori di caffè che hanno avuto esperienza in Coppa del Mondo, come Carlos Valdés. La nota di Velez, in cui, tra gli altri, alludeva a James Rodriguez era:

Nel frattempo, la risposta di Valdés, uno dei giocatori chiave nella Coppa del Mondo Brasile 2018, è stata: «E molti sono stati portati a credere che andare a una coppa del mondo fosse facile e che guidasse un tassista e che doveva andarsene perché non era diventato campione del mondo di questa generazione». L'argomento di discussione nei prossimi giorni sarà chi dovrebbe guidare la squadra e guidare il cambio generazionale, uno dei nomi che suona come quello dell'allenatore argentino Marcelo Bielsa.

