Bonus Yanapay, Wanuchay e tutti i sussidi ancora in vigore: come e fino a quando raccoglierli

Il governo del Perù ha reso disponibili varie obbligazioni per diversi settori. Questi sussidi economici sono destinati ad essere un sostegno finanziario temporaneo per consentire ai beneficiari di affrontare le devastazioni della pandemia che ha generato instabilità dei prezzi nel paniere domestico di base, forniture necessarie per il lavoro e altre cose nella vita di tutti i giorni.

Inizieremo con il bonus che sta per finire ed è il bonus per i lavoratori formali che guadagnano meno di 2.000 suole. Il dettaglio qui sotto.

BONUS 210:

Questo bonus è stato dato dallo Stato a tutti quei lavoratori formali che hanno uno stipendio pari o inferiore a 2.000 suole. Nel caso dei lavoratori statali, sono stati i primi a ricevere questo beneficio e nel caso dei lavoratori del settore privato è stato loro concesso anche il beneficio, ma tieni presente che devi ritirarlo oggi perché non ci sarà altra data per raccogliere le suole 210.

Requisiti per il Bonus 210:

- Il lavoratore deve essere debitamente registrato con il suo DNI nel modulo elettronico del datore di lavoro nei mesi di luglio o agosto o settembre 2021.

- I lavoratori non possono appartenere alle modalità di formazione professionale o essere pensionati.

- Per una maggiore precisione sui criteri di ammissibilità, si suggerisce di rivedere l'articolo 5 della risoluzione ministeriale n. 241-2021-TR.

Se soddisfi i requisiti, devi inserire il seguente link e confermare il pagamento del bonus: https://bono210.essalud.gob.pe/

FATTO: Tutti i beneficiari delle 210 suole Bond possono chiarire i loro dubbi, reclami o domande alla hotline gratuita fornita dallo Stato per tutti i cittadini: 0800 1 6872.

La data massima per riscuotere questo bonus è fino ad oggi, 31 marzo di quest'anno.

BONUS YANAPAY:

La consegna di questo bonus è iniziata nel settembre 2021 ed è stata data anche per sostenere le famiglie più vulnerabili del Paese che avevano perso il lavoro o si trovavano in una situazione di povertà. Tale importo è di 350 suole.

Per sapere se sei un beneficiario, devi inserire il link corrispondente e inserire i tuoi dati, come il tuo ID, la data di emissione e spuntare «Non sono un robot». Accetti anche la «politica sulla privacy».

Link Bono Yanapay: https://consultas.yanapay.gob.pe/#/

FATTO: Tutti gli utenti che hanno dubbi, domande o inconvenienti riguardo al voucher, possono contattare la linea telefonica gratuita del governo ed è il numero 101.

Questo bonus può essere incassato solo fino al 30 aprile di quest'anno.

BONO WANUCHAY:

Anche il Ministero dello Sviluppo Agrario e dell'Irrigazione (Midagri) sta offrendo un legame per i piccoli agricoltori ed è il Wanuchay Bond di 350 suole. Il pagamento è stato effettuato dal 18 gennaio 2022.

Per scoprire se sei un beneficiario di questo voucher, devi inserire il link sottostante e inserire il numero DNI, la cifra di verifica e la data di emissione del DNI . Seleziona la casella «Non sono un robot» e «Accetto l'informativa sulla privacy» e infine fai clic sulla casella verde che dice «Vedi se sei un beneficiario».

Questo il link ufficiale: https://wanuchay.midagri.gob.pe

SUGGERIMENTO: Ricorda che se hai domande, problemi o domande riguardanti il bonus Wanuchay, puoi contattarci tramite la seguente email: consultaswanuchay@midagri.gob.pe

