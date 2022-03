Barrios Altos e la Cantuta: i casi per i quali la Corte Interamericana lascerebbe inediti Alberto Fujimori

Il caso della grazia di Alberto Fujimori sta causando molte pressioni e polemiche nella politica peruviana sfera. Recentemente, la Corte interamericana dei diritti umani (Corte interamericana dei diritti umani) ha chiesto al governo di non rilasciare l'ex presidente, nonostante il fatto che la Corte costituzionale (TC) ha ripristinato il perdono umanitario e la grazia presidenziale.

Fujimori rimarrà in carcere fino a quando non sarà deciso come agire in risposta alla richiesta delle vittime di Barrios Altos e La Cantuta all'Interamericana Corte. Scopri qui i casi che hanno condannato Fujimori a 25 anni di carcere e per i quali ha ricevuto la grazia.

Il caso di Barrios Altos si è verificato il 3 novembre 1991, quando sei individui incappucciati e armati del gruppo Colina hanno fatto irruzione in una casa nell'840 del Jirón Huanta, a Barrios Altos, dove si stava svolgendo una pollada. Si presumeva che le persone in casa avessero legami con attività terroristiche, quindi è stato ordinato loro di sdraiarsi sul pavimento e poi sparare indiscriminatamente. Quindici persone sono morte, tra cui un bambino di 8 anni di nome Javier Ríos Rojas, e altre 4 sono rimaste gravemente ferite.

Il caso La Cantuta si è verificato pochi mesi dopo, il 18 luglio 1992, presso l'Università Nazionale di Educazione Enrique Guzmán La Valle, meglio conosciuta come La Cantuta. In questo luogo, nove studenti e un insegnante sono stati prelevati dalle loro residenze e poi sono scomparsi. I resti di due di loro sono stati trovati in tombe clandestine un anno dopo. La paternità diretta è stata attribuita anche al Grupo Colina.

SENTENZA

Fujimori è stato estradato dal Cile in Perù nel 2007 e condannato per il suo ruolo nel massacro di Barrios Altos, La Cantuta, altre violazioni dei diritti umani, oltre che per reati di corruzione. Il 7 aprile 2009 è stato condannato a 25 anni di reclusione dalla Camera Penale Speciale (SPE). L'ex presidente è risultato essere stato l'autore diretto dei crimini di omicidio qualificato e lesioni gravi per gli eventi accaduti a Barrios Altos e La Cantuta.

Hanno concluso che Fujimori aveva cooptato le forze armate ed era il capo di un apparato organizzato, che ruotava attorno al National Intelligence Service (SIN). Questo era servito come mezzo per commettere crimini, di cui l'allora presidente era a conoscenza.

Poiché in Perù le pene non sono cumulative, quella era la sentenza generale per la quale era in carcere. È stato anche condannato per usurpazione di funzioni (6 anni), appropriazione indebita (7 anni e 6 mesi), pagamenti illegali ai membri del Congresso e acquisto di linee editoriali dei media (6 anni) e il caso dei giornali Chicha (8 anni).

La SPE ha descritto i crimini a Barrios Altos e La Cantuta come crimini contro l'umanità, perché erano stati parte di una politica statale sistematica e diffusa che cercava l'eliminazione di persone che presumibilmente erano membri di gruppi sovversivi. La sentenza è stata confermata in seconda istanza dalla Prima Camera Penale Transitoria il 30 dicembre 2009.

I CASI HANNO RAGGIUNTO LA CORTE INTERAMERICANA

Le vittime hanno portato i casi alla Corte Interamericana e lo Stato peruviano ha riconosciuto la loro responsabilità per gli eventi. Sono stati descritti dalla Corte Interamericana come gravi violazioni dei diritti umani. La Corte ha quindi stabilito che l'applicazione delle leggi sull'amnistia o di qualsiasi altro tipo di legge di esclusione era irricevibile.

Così facendo, si sono pronunciati sulle leggi di amnistia approvate durante il governo Fujimori per scagionare i responsabili del massacro di Barrios Altos e hanno sottolineato che non avevano alcun effetto legale.

Questa decisione ha creato un precedente importante. La sentenza Barrios Altos è servita come base per respingere le eccezioni presentate in vari procedimenti giudiziari volti all'applicazione delle leggi sull'amnistia. Ad esempio, sono stati la base per il TC nei casi di Martin Rivas e Salazar Monroe, dove ha dichiarato le richieste del personale militare che cercava di non essere processato i casi infondati.

PERCHÉ LE VALIGETTE SONO ANCORA APERTE?

Entrambi i casi rimangono aperti davanti alla Corte interamericana perché lo Stato non ha rispettato molte misure ordinate dall'agenzia. Le ultime decisioni di esecuzione delle sentenze del 2009 (caso La Cantuta) e del 2012 (caso Barrios Altos) dimostrano che è ancora necessario concludere indagini, pagare risarcimenti e attuare misure simboliche. Ad esempio, i resti di cinque vittime nel caso La Cantuta non sono ancora stati contabilizzati e molti dei condannati non hanno pagato qualsiasi cosa per la riparazione civile.

Inoltre, sono state emanate misure per annullare la gravità dei casi. Nel luglio 2012, la Camera Penale Permanente della Corte Suprema di Giustizia ha emesso un'esecuzione suprema affermando che le esecuzioni extragiudiziali nel caso Barrios Altos non costituivano crimini contro l'umanità e riducevano le condanne degli accusati. La Corte Interamericana ha condotto indagini e ha stabilito l'esistenza di questa misura come contraria alla sentenza nella causa Barrios Altos. Per questo motivo, la Camera Penale Permanente ha annullato il proprio esecutivo.

Anni dopo, il 24 dicembre 2017, l'allora presidente Pedro Pablo Kuczynski concesse ad Alberto Fujimori la grazia umanitaria e la grazia presidenziale per questi due casi specifici. Questo è stato annullato dalla Corte Suprema, a seguito della sentenza della Corte Interamericana che ha invalidato le amnistie per i condannati per crimini contro l'umanità. Tuttavia, il 17 marzo 2022, la Corte costituzionale ha ripristinato tale grazia.

Ora, il 30 marzo, la Corte interamericana ha chiesto al governo di non rilasciare Fujimori fino a quando i casi non saranno stati decisi. Un'audizione pubblica è stata fissata per il 1 aprile.

