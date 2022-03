Azcapotzalco: come registrarsi alla borsa del lavoro con stipendi fino a 20 mila pesos

Nell'ufficio del sindaco Azcapotzalco hanno condiviso diversi posti vacanti attraverso il loro scambio di lavoro 2022 con stipendi fino a 20.000 pesos.

I lavori includono diversi profili e posizioni, le persone interessate devono rivolgersi all'International Business Center la cui sede è in Avenida 22 de Febrero, numero 440 nel quartiere di San Marcos per chiedere informazioni sullo scambio di lavoro Azcapotzalco e fare domanda per il posto vacante di interesse. Gli orari di apertura sono dal lunedì al giovedì dalle 8:00 alle 15:00, nel caso dei fine settimana è dalle 8:00 alle 16:00.

Quali sono le offerte di lavoro disponibili?

* Analista del libro paga: ci sono tre posti disponibili, i requisiti devono essere tra i 25 ei 45 anni con una laurea in aree di amministrazione, chiedono esperienza nella stesura di buste paga settimanali e bisettimanali, calcolo degli insediamenti, registrazioni, partenza, gestione di Advanced Excel, conoscenza di CIO, NOI, SNA e IDC; lo stipendio è di 20mila pesos al mese.

* Assistente alla manutenzione: ci sono sei posti disponibili, tra i loro requisiti ci sono dai 18 ai 45 anni di età, con scuola superiore completata, avere conoscenze in muratura, pittura, impianti idraulici e cartongesso, lo stipendio è di 7 mila pesos al mese.

(Foto: Ufficio del sindaco di Facebook/Azcapotzalco)

* Meccanico industriale: con 3 posti disponibili, di età compresa tra 18 e 40 anni, il richiedente deve aver completato l'ingegneria, esperienza minima di 6 mesi, essere responsabile, organizzato e puntuale.

* Cuochi e cuochi: con una laurea o uno stage in amministrazione, esperienza minima di un anno, hanno disponibilità di orari, ci sono 5 posti vacanti disponibili e lo stipendio che offrono è di 6.500 pesos più bonus.

* Assistente amministrativo: ci sono 5 posti, i requisiti devono essere tra i 25 ei 45 anni di età, studi universitari o stage in amministrazione, esperienza in contabilità e amministrazione del personale, lo stipendio è compreso tra 7 mila e 8 mila pesos al mese.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al giovedì dalle 8:00 alle 15:00 e nei fine settimana dalle 8:00 alle 16:00 (Foto: SNE)

* Ragioniere: l'età è di 18 anni e più, i candidati devono avere una laurea in amministrazione completata o troncata, essere proattivi, responsabili, puntuali e saper lavorare in squadra, dare 10.000 pesos al mese. avere almeno tre anni di esperienza nella posizione e con una licenza federale valida, lo stipendio è di 12 mila pesos al mese.

* Operatore delle pulizie: chiedono un'esperienza minima di 6 mesi, hanno tra i 24 ei 50 anni, hanno finito gli studi liceali e danno 5mila 200 pesos al mese.

* Nella posizione di assistente in amministrazione ci sono due posti vacanti disponibili, in quanto i requisiti devono essere compresi tra 18 e 40 anni, studi di livello medio-alto o laurea completati, offrono uno stipendio settimanale di 1.500 pesos. Completata la laurea triennale, l'età massima per candidarsi è di 50 anni, danno una settimana uno stipendio di 1.800 pesos. * Ci sono cinque posti vacanti per l'assistente del magazzino degli impianti, i requisiti devono avere almeno 18 anni con un'istruzione scolastica primaria minima, essere proattivi, responsabili, attivi, dare 6mila pesos al mese.

* Nel modulo di assistenza Azcapotzalco condividono anche i posti vacanti, si trova a Camarones 494, angolo nord 87 b, il Recreo.

