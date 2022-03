Anteprima di Morbius in Perù: dove e come guardare il nuovo film di Jared Leto

Le ultime notizie dal cinema. Infine, l'attesa di vedere il nuovo lavoro di Jared Leto con l'UCM è finita. Dopo aver fatto delle pause a causa della pandemia, è ora disponibile il film di Morbius, una produzione che mostra il cattivo della Marvel come mai visto prima. Questa è la prima apparizione dell'interprete di Joker (Suicide Squad) in questi adattamenti cinematografici lontani dalla DC Comics. Dopo che gli attori si sono esibiti sul tappeto rosso, sono stati confermati i paesi che potranno già godersi questo film, incluso il Perù. Di seguito, conosci tutti i dettagli.

Il fatto: sulla sua origine è noto che questo personaggio è stato creato dallo scrittore Roy Thomas e originariamente progettato da Gil Kane. Nel 1971, ha fatto la sua prima apparizione nei cartoni animati di un numero di The Amazing Spider-Man.

MORBIUS

Il film racconta la storia del biochimico Michael Morbius, un rinomato ricercatore che ha persino vinto il premio Nobel che ha lottato per curarsi da una malattia autoimmune che lo ha impedito dall'inizio della produzione tra la vita e la morte. In un'intervista con Agencia EFE, il regista Daniel Espinosa ha rivelato che nei suoi piani iniziali ha sempre avuto Jared Leto come prima scelta in modo da poter interpretare il vampiro vivente e il cattivo di Spider-Man.

QUANDO VERRÀ RILASCIATO MORBIUS IN PERÙ

Secondo il calendario dei cinema, ogni giovedì è un giorno di anteprime in Perù. Sulla base di queste informazioni, il film di Morbius sarà disponibile nel nostro paese da giovedì 31 marzo 2022. Anche in questo momento, alcune società telefoniche e bancarie offrono ai propri utenti offerte per guardare le produzioni sul grande schermo.

DOVE GUARDARE MORBIUS, FILM MARVEL

A partire dal 31 marzo, tutti i peruviani potranno vedere il nuovo film di Jared Leto nei principali cinema nazionali. Individua quello più vicino a casa tua:

- UVK

- Cineplanet

- Cinépolis

- Cinestar

- Cinemark

- Cinerama Pacifico

CODICE PRODOTTO MORBIUS ONLINE PER INTERNET

Finora non è stato annunciato che il film Marvel arriverà su una piattaforma digitale, ma dopo i nuovi annunci Disney, è possibile che raggiunga piattaforme come Disney Plus o Netflix, quest'ultimo conserva ancora la licenza per avere i film di Spider-Man nel suo catalogo, mondo a cui Morbius appartiene.

Fatto: il prezzo di Disney Plus in Perù è di S/25.90 al mese, quindi puoi accedere ai contenuti della piattaforma sia per serie, film e documentari. D'altra parte, il piano base di Netflix è S/24.90, che consente di collegare un dispositivo alla volta, oltre a memorizzare i contenuti scaricati. Puoi guardare film, serie e giocare senza limiti. Accedi al tuo laptop, TV, telefono o tablet.

CAST DI MORBIUS

Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson. Diretto da Daniel Espinosa (Protecting the Enemy) e sceneggiato da Matt Sazama e Burk Sharpless.

MORBIUS HA UNA SCENA POST-CREDITI?

Sì, coloro che guardano il film e rimangono fino agli ultimi minuti potranno vedere la scena post-crediti in cui possono vedere un personaggio noto che segnerà la continuazione della storia del dottore in una seconda puntata, purché Sony scommetta di nuovo su questo famoso cattivo dei fumetti.

Non dimenticare di arrivare al cinema pronto, poiché il film dura 1 ora e 40 minuti, più il bonus sullo schermo.