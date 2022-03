Alberto Fujimori: gli altri processi e risarcimenti civili per i quali l'ex presidente ancora non risponde

La Corte Interamericana dei Diritti Umani ha chiesto allo Stato peruviano di non rilasciare l'ex presidente Alberto Fujimori, e il governo rispetterà tale richiesta. Tuttavia, l'ex presidente sarà ancora ritenuto responsabile davanti alla giustizia per dieci casi in cui la grazia umanitaria e la grazia presidenziale restituito dal Tribunal Constitutional (TC) non sarebbe sufficiente. Inoltre, deve anche milioni di dollari allo Stato in riparazioni civili.

Risarcimento civile

Il procuratore anticorruzione, Javier Pacheco, ha rivelato la cifra che l'ex presidente Alberto Fujimori deve allo Stato peruviano: S/51 milioni di suole di riparazione civile per tre casi in cui è stato condannato.

I casi sono l'irruzione irregolare nella casa di Vladimiro Montesinos, l'acquisto irregolare di Cable Canal e il pagamento del CTS al suo ex consulente.

L'ex presidente non ha pagato nessuno di questi e il 17 marzo la Corte costituzionale ha ripristinato la grazia umanitaria e il diritto di grazia.

«Fujimori è stato condannato e lo Stato è stato leso per tre fatti: la questione delle effrazioni irregolari, l'acquisto irregolare di Cable Canal e il pagamento del CTS da Vladimiro Montesinos. Per questi tre eventi Fujimori deve allo Stato circa 51 milioni di suole», ha detto su RPP Television.

Inoltre, il presidente non ha proprietà o proprietà a suo nome, quindi l'embargo non può essere eseguito. Non è mai nemmeno riuscito a elaborare l'acquisizione della sua pensione a vita come ex capo di Stato, cosicché nemmeno questo denaro può essere prelevato dallo Stato sotto forma di pagamento.

Casi pendenti che continueranno nonostante la grazia

Alberto Fujimori Fujimori deve ancora rispondere alla giustizia per dieci casi in totale:

- Caso Paivilca

Uno dei procedimenti pendenti è il cosiddetto caso Pativilca. La tesi fiscale sostiene che l'ex presidente ha attuato una politica di contro-sovversione con pratiche parallele e illegali a capo del Grupo Colina. Ciò ha portato all'assassinio di sei membri della comunità nella pampa di San José e Caraqueño, nel distretto di Pativilca (Barranca) il 28 gennaio 1992. Le vittime erano Jhon Calderón Ríos, Cesar Rodriguez Esquivel, Toribio Ortiz Aponte, Pedro Aguero Rivera, Nieves Arias Velasquez e Felandro Castillo Manrique.

Fujimori è accusato come presunto autore del crimine contro la vita, il corpo e la salute (omicidio-omicidio qualificato), e l'autore del crimine contro la tranquillità pubblica (crimini contro la pace pubblica-associazione illegale) leso dallo Stato.

La grazia e la grazia presidenziale concesse dall'allora presidente Pedro Pablo Kuczynski raggiungono questo processo. Nel gennaio 2018, Fujimori ha chiesto che l'azione criminale fosse dichiarata estinzione, ma il 9 febbraio 2018, il Collegiate B della National Criminal Chamber ha respinto la richiesta e ha deciso di continuare il processo.

«È incompatibile con i doveri di indagare, perseguire e punire gravi violazioni dei diritti umani, ed è anche una misura che, come abbiamo analizzato, si scontra chiaramente con i diritti fondamentali protetti dalla nostra Costituzione», afferma la risoluzione.

Inoltre, specifica che le risoluzioni della Corte interamericana dei diritti umani (Corte interamericana dei diritti umani) e il diritto internazionale imporre un chiaro obbligo agli Stati di indagare sulle violazioni indipendenti e imparziali dei diritti umani e dei crimini ai sensi del diritto internazionale.

- Caso Chavimochic

Anche l'ex presidente Alberto Fujimori è accusato del caso Chavimochic, che è ancora pendente. È accusato di aver dato 800.000 dollari di fondi pubblici del National Intelligence Service (SIN) all'uomo d'affari Augusto Miyagusuku per acquistare terreni nel Chavimochic Irrigation Project, a La Libertad. Secondo la tesi fiscale, l'acquisto del terreno «è stato il risultato diretto delle attività criminali a cui hanno partecipato l'imputato Miyagusuku e Alberto Fujimori, il primo che funge da front man per il secondo».

- Altri sette casi in sospeso

Fujimori è anche in attesa di rispondere ad altri sette casi, le cui richieste di estensione dell'estradizione erano già state approvate dal governo Pedro Castillo, nel 2021.

Questi casi riguardano, prima di tutto, la vendita di armi alle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC). In questo caso è accusato di presunti reati contro la sicurezza pubblica (fornitura illegale di armi da fuoco) e contro la tranquillità pubblica (associazione illecita per commettere reati).

Nell'ottobre 2021, attraverso sei risoluzioni, sono state approvate le richieste di proroga dell'estradizione per i sei casi: Castro Castro, Chavín de Huántar, il Consiglio di Difesa, la Famiglia Ventocilla, Panamericana TV e Oppositori (per rapimento aggravato). In tutti questi procedimenti, Alberto Fujimori è accusato dei presunti reati di omicidio qualificato, lesioni gravi, associazione illecita a commettere reati, appropriazione indebita intenzionale, rapimento aggravato e divulgazione di segreti di interesse nazionale leso dallo Stato.

- Sterilizzazione forzata

L'11 dicembre 2021, il giudice Rafael Martínez del Tribunale penale sopraprovinciale della Corte Superiore Nazionale Speciale ha aperto un procedimento penale contro Alberto Fujimori e altri per il caso di sterilizzazione forzata.

Fujimori Fujimori è perseguita per il reato contro la vita, il corpo e la salute, gravi ferite seguite dalla morte lesa di Mamérita Mestanza, Alejandra Aguirre e altri, nel contesto di gravi violazioni dei diritti umani. Secondo l'accusa, Fujimori, i suoi ex ministri e altri hanno stabilito una politica di sanità pubblica che in realtà era un programma di «sterilizzazioni» eseguito senza il consenso delle vittime. Secondo quanto riferito, gli imputati hanno agito secondo la teoria del «dominio in un apparato organizzato di potere, in un contesto di gravi violazioni dei diritti umani», dove l'allora capo dello Stato sarebbe stato «l'uomo dietro».

Il procedimento penale per il solo ex presidente è stato sospeso da quella data, in quanto il governo del Cile è in attesa di emettere una sentenza sulla richiesta di estendere l'estradizione dell'ex presidente in questo caso.