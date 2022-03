Aida Victoria Merlano è uscita per difendere Francia Márquez dai commenti di Marbelle: «Ovviamente non ti rappresenta»

I controversi messaggi che la cantante Marbelle ha inviato nei giorni scorsi alla candidata alla vicepresidenza Francia Márquez non sono passati inosservati all'influencer Aida Victoria Merlano, che attraverso i suoi social non ha esitato a uscire per difendere l'attivista ambientalista.

Va ricordato che pochi giorni fa la cantante technocarrilera ha pubblicato un commento razzista su Francia Márquez: l'ha paragonata sui social a 'King Kong'. La polemica si è diffusa per giorni e ha persino schizzato sull'attuale senatore per Human Colombia, Gustavo Bolivar, che, in un tentativo molto fallito di «difendere» il suo partner politico, ha finito per essere descritto come «razzista».

In risposta ai commenti controversi, durante un dibattito vicepresidenziale organizzato dalla rivista Semana, la giornalista Vicky Davila ha chiesto alla candidata se avesse qualche messaggio da inviare a Marbelle davanti ai suoi post sui social media, a cui ha risposto: «Le mando un abbraccio ancestrale».

Puoi anche leggere: Gustavo Bolivar ha scatenato polemiche «difendendo» Francia Marquez de Marbelle con foto di King Kong

La cantante non ha esitato a continuare la controversia e ha usato il suo account Twitter per rispondere a Francia Márquez:

Nel contesto: 'King Kong', così Marbelle chiamava Francia Márquez: «Sono soprannomi con amore»

Sebbene la Francia non lo abbia più commentato, l'influencer Aida Victoria Merlano non si è lasciata sfuggire il nuovo commento della cantante technocarrilera contro l'ambientalista e ha usato i suoi social network per difenderla.

Attraverso il suo account Twitter, il creatore di contenuti ha detto a Marbelle che Francia Márquez chiaramente non poteva rappresentarla, poiché ha indicato che, mentre l'ambientalista parla per amore, la cantante lo fa solo per odio.

La forte risposta del generatore di contenuti ai commenti di Marbelle contro la candidata presidenziale è stata applaudita dai suoi sostenitori, che l'hanno sostenuta e hanno assicurato che la cantante ha un discorso di odio.

«Ben detto, questa signora manca di educazione e soprattutto di umiltà, che crede in se stessa da Dio», «È divorata dalla povertà della sua anima, non vale la pena logorarsi con qualcuno così», e «Dall'odio, dal risentimento e dal vuoto che porta dentro... Nel romanzo il padre ha tradito sua madre con una donna di colore. È per questo che? È da lì che viene il tuo razzismo?» , sono stati alcuni dei commenti scritti dai fan dell'influencer.

Anche alcuni netizen che hanno affermato di non essere seguaci di Petro hanno approfittato della trina di Aida Victoria per esprimere il loro totale rifiuto degli attacchi di Marbelle a Francia Márquez:

Sebbene al momento la cantante technocarrilera non abbia commentato il messaggio di Merlano, il suo account Twitter mostra che, nelle ultime ore, si è dedicata alla condivisione dei trilli di chi sostiene i commenti che ha fatto contro l'attivista ambientalista.





