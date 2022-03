Va por Mexico si è lanciato contro il «decreto» davanti al SCJN per la revoca del mandato

De izq. a der. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI; Marko Cortés, presiente nacional del PAN; y Jesús Zambrano,m presidente nacional del PRD durante conferencia de prensa en el Hotel Hilton, Ciudad de México. Junio 6, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

La coalizione Va por México, composta dal Partito di Azione Nazionale (PAN), Rivoluzionario Istituzionale (PRI) e Rivoluzione Democratica (PRD), ha presentato un'azione incostituzionale dinanzi alla Corte Suprema di Giustizia della Nazione (SCJN) chiedendo la sospensione del il «decreto».

L'opposizione ha sostenuto che la Costituzione politica autorizza solo l'Istituto elettorale nazionale (INE) a promuovere e promuovere la consultazione sulla revoca del mandato, che avrà luogo il 10 aprile.

Secondo la sfida, firmata dai coordinatori dei partiti di opposizione, Jorge Romero (PAN), Rubén Moreira (PRI) e Luis Espinosa Cházaro (PRD), ha detto che il «decreto» non è conforme al SCJN, perché nell'azione incostituzionale 15/2021, sono stati stabiliti i parametri della consultazione promossa dal presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«Non è fattibile per Morena, secondo i propri interessi, cercare di modificare la Costituzione e l'interpretazione dei ministri», hanno indicato i partiti di opposizione.

Va por México ha anche indicato che la portata del concetto di propaganda governativa è incostituzionale poiché, secondo i suoi appelli, cerca di essere imposto davanti al Tribunale elettorale della magistratura della Federazione (TEPJF).

«Nel rispetto della democrazia, della divisione dei poteri e al fine di garantire i diritti dei cittadini, la coalizione Va Por México ha intentato un'azione di incostituzionalità presso il SCJN, per sospendere e dichiarare l'incostituzionalità del decreto sulla pubblicità del governo della consultazione sulla revoca del mandato», hanno stabilito i legislatori dell'opposizione.

Era lo scorso 10 marzo quando è stata generalmente approvata l'iniziativa con progetto di decreto che interpreta la portata del concetto di propaganda governativa, con la quale i funzionari pubblici, a tutti i livelli, possono diffondere o parlare della revoca del mandato o di altro processo democratico senza essere considerati come propaganda. Il cosiddetto «decreto» è stato proposto dal presidente della Camera dei Deputati e legislatore del Movimento Nazionale di Rigenerazione (Morena), Sergio Gutiérrez Luna.

Tuttavia, il TEPJF ha dichiarato che il decreto non è considerato per la consultazione di aprile.

La Camera specializzata del Tribunale ha stabilito che non può essere applicato in questo momento, poiché sarebbe contrario alla temporalità stabilita nell'articolo 105 della Costituzione, che stabilisce che gli emendamenti alle regole elettorali devono essere approvati e pubblicati almeno 90 giorni prima l'inizio delle elezioni o, in questo caso, la revoca del mandato, cosa che non è avvenuta.

«Questa specificazione della portata dei concetti richiamati nel decreto è fondamentale e quindi non dovrebbe applicarsi ai processi elettorali già avviati perché in tal caso l'applicazione dei principi che governano queste elezioni potrebbe essere alterata, almeno quella di certezza, il che implica che tutte le persone che parteciperanno attivamente al procedimento e quelle che voteranno devono essere molto chiare «, ha affermato il presidente della Camera, Rubén Lara.

Lara ha spiegato che se il decreto viene applicato negli attuali processi elettorali, altererebbe la certezza di quali regole sono soggetti, a quali saranno soggetti e quali determineranno le rotte di questi processi, nonché quelle di certezza del diritto, legalità e non retroattività di le norme.

