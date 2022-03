«Un pericolo per il Messico»: Javier Lozano ha rilanciato la campagna contro AMLO per le intenzioni di riformare l'INE

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente del Messico, ha riferito durante la sua ultima conferenza mattutina che sta preparando una riforma dell'Istituto elettorale nazionale (INE) e dei vari tribunali in modo che i suoi membri, così come i loro presidenti, prendano posto grazie al elezioni popolari.

Ciò ha attirato l'attenzione degli avversari, che, attraverso i social network, hanno lanciato vari messaggi contro l'iniziativa che AMLO avrebbe cercato di presentare prima del congresso, e alcuni lo hanno fatto non per gentilezza, ma per le forti richieste e richiami all'attenzione sia al presidente che ai suoi seguaci o sostenitori.

È stato il caso di Javier Lozano, che ha servito come segretario del lavoro e della sicurezza sociale nel governo del panista Felipe Calderón Hinojosa, che ha portato alla discussione una vecchia campagna contro il presidente.

Javier Lozano se ha mostrado como uno de los más férreos críticos de la 4T FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM Galo Cañas | Galo Cañas

L'avvocato e analista, ma in qualità di senatore della Repubblica, ha sottolineato che si tratta di «una delle proposte più assurde, demagogiche e stupide» di cui ha memoria negli ultimi anni.

«Era molto tempo, ma molto tempo, che non mi ero imbattuto in un'iniziativa così assurda, demagogica e stupida* come questa. Fortunatamente, il signore non ha i voti necessari. Ma è un pericolo per il Messico», ha scritto sul suo Twitter ufficiale.

Nel 2006, prima delle elezioni presidenziali in cui Felipe Calderón affrontava l'allora perredista Andrés Manuel López Obrador, è stato diffuso uno spot televisivo in cui il politico di Tabasco era definito «un pericolo per il Messico».

Tra le affermazioni che hanno fatto c'era quella del presunto indebitamento per svolgere i lavori al secondo piano del CDMX e l'istituzione di pensioni, che aumenterebbero con lui al potere, e che ci porterebbe come paese a una crisi economica.

El presidente aseguró que buscará iniciativa para elegir consejeros del INE por medio del voto popular FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM Daniel Augusto

Questo è il risultato delle promesse di Andrés Manuel López Obrador di presentare una proposta di riforma costituzionale per «garantire la democrazia». , una volta completato tutto ciò che riguarda la revoca del mandato.

Durante la sua ultima conferenza stampa dal Palacio Nacional, il presidente del Messico ha dichiarato che cercherà di proporre ai cittadini di scegliere i consiglieri elettorali e i giudici dei vari tribunali mediante voto aperto per propria decisione.

«Il popolo sceglierà, è finita o spero che gli accordi copulari finiscano, contrariamente agli interessi dei popoli», sono state le parole che il presidente ha usato quando ha annunciato la sua prossima proposta al Congresso.

Per dare maggiori dettagli, ha riferito che i tre rami del governo (esecutivo, legislativo e giudiziario) presenteranno probabilmente 20 cittadini, «di indiscutibile onestà» per essere nominati consiglieri dell'Istituto elettorale nazionale (INE).

El INE no se ha pronunciado al respecto de la propuesta de AMLO REUTERS/Daniel Becerril REUTERS

Inoltre, ha riferito che sia in questo, sia nel caso dei magistrati nei tribunali federali, si cercherà la parità tra i suoi membri, mentre la persona che ottiene la maggioranza dei voti assumerà la carica di consigliere, consigliere, ministro o ministro presiedente.

Ciò non solo ha provocato le reazioni della stampa, poiché membri dell'opposizione, analisti politici e membri della società civile si sono rivoltati contro i processi AMLO per l'Istituto elettorale nazionale, dove non è stata ancora presa alcuna posizione in merito.

