Test Sabre 11 calendario A: queste sono le date di iscrizione per l'esame

L'Istituto colombiano per la valutazione dell'istruzione (Icfes) ha annunciato che, da lunedì prossimo, 18 aprile, apriranno il processo di registrazione per i test Sabre Calendar A, Pre Sabre e Validation del Baccalaureato accademico.

«Continuiamo a rafforzare i processi di valutazione come meccanismo efficace per fornire input che ci consentano di lavorare per il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione in tutti gli angoli della Colombia», ha affermato il direttore generale di Icfes, Mónica Ospina Londoño.

Secondo Ospina, il processo di registrazione sarà esteso fino a lunedì prossimo, 23 maggio, in modo che i tre test possano essere applicati nella prima settimana di settembre.

A questo proposito, la direttrice dell'Icfes ha sottolineato l'importanza di questi test perché, come ha indicato, «i risultati consentono agli studenti - in questo caso quelli del grado 11, calendario A e B, e quelli convalidanti - di avere accesso all'istruzione superiore».

Successivamente, il funzionario ha aggiunto: «Con Pre Saber, i valutatori vivono l'esperienza del test e acquisiscono familiarità con la metodologia e, infine, l'analisi dei dati ci aiuta a misurare la qualità dell'istruzione e generare raccomandazioni che guidano istituzioni e governi nel processo decisionale. e nella formulazione di politiche commisurate alle esigenze del Paese».

Va ricordato che, domenica 27 marzo, Icfes ha tenuto il primo giorno di test Sabre del 2022, che è stato applicato agli studenti del calendario B, Pre Sabre e Validation of the Academic Baccalaureate, in 231 punti in 90 comuni in tutto il paese.

I test Sabre 11 calendar B e Validants sono stati effettuati in un solo giorno, con la modalità di carta e penna in loco. In totale, compresi i test Pre Saber, sono stati presentati più di 105.000 studenti e cittadini in tutto il paese.

Nel caso dei test Pre Saber, che sono stati condotti elettronicamente a casa, e su carta e penna in loco, a seconda della scelta dello studente, hanno riunito 3.700 studenti della nona e della decima elementare, che hanno sostenuto il test in loco, mentre altri 12.553 lo hanno sostenuto in un modo elettronica, cioè a casa.

Inoltre, Icfes ha sottolineato che, per questa nuova giornata di test, nell'ambito della politica di inclusione del governo nazionale, sono stati messi in atto meccanismi in modo che 914 persone con qualche tipo di disabilità potessero presentare i loro test in condizioni ottimali.

L'Istituto ha anche evidenziato che, tra quelli valutati, c'erano 1.030 cittadini venezuelani, che hanno sostenuto il test, per avere l'opportunità di accedere al sistema di istruzione superiore colombiano.

Per quanto riguarda i risultati dei test Sabre 11, Icfes ha annunciato che saranno pubblicati sabato prossimo, 28 maggio, attraverso il sito web dell'entità: www.icfes.gov.co, mentre, entro sabato 4 giugno, saranno annunciati i risultati dei test Pre Sabre e validanti, oltre ai diplomi e certificati di approvazione delle persone che superano l'esame di convalida.





