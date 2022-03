Tempo in Messico per il 30 marzo: il fronte freddo 39 causerà forti venti nel nord del paese

Imagen de archivo de un hombre viajando en bicicleta mientras palmeras son movidas por los vientos del Huracán Zeta en Cancún, México. 26 de octubre, 2020. REUTERS/Jorge Delgado/Archivo

La presenza del 39° fronte freddo in interazione con la corrente a getto subtropicale causerà raffiche di vento da forti a molto forti nel nord e nel nord-est del territorio nazionale come stimato dal Sistema Meteorologico Nazionale. D'altra parte, nel sud e nel sud-est, l'afflusso di umidità dall'Oceano Pacifico, dal Golfo del Messico e dal Mar dei Caraibi, causerà piogge che possono essere accompagnate da scosse elettriche.

Il Messico registrerà temperature minime fino a -10º C nelle zone montuose di Durango e Chihuahua, e fino a -5ºC in Baja California, Sonora, Zacatecas e nello Stato del Messico. Al contrario, gli alti saliranno a 45º C a Tamaulipas, San Luis Potosi, Jalisco, Michoacán, Queretaro, Hidalgo, Oaxaca e Veracruz.

Valle del Messico: È previsto durante la mattina, ambiente freddo nelle zone alte che circondano la regione. Per il resto della giornata sono previsti cieli parzialmente nuvolosi e nessuna pioggia a Città del Messico e nello Stato del Messico. Nel pomeriggio, l'atmosfera sarà da calda a calda.

A Città del Messico, è prevista una temperatura minima compresa tra 11 e 13° C e una massima di 29 a 31° C. Per la capitale dello Stato del Messico, temperatura minima da 3 a 5° C e massima da 25 a 27° C.

Penisola della Baja California: cielo parzialmente nuvoloso. Nessuna pioggia in Baja California e Baja California Sur. Ambiente mattutino da freddo a molto freddo con brina all'alba sulle montagne della Bassa California settentrionale. Atmosfera serale da temperata a calda.

Nord Pacifico: cielo sereno al mattino e poco nuvoloso nel pomeriggio. Nessuna pioggia nella regione. Ambiente mattutino da freddo a molto freddo con gelo all'alba nelle montagne di Sonora e temperato al mattino a Sinaloa. Nel pomeriggio, l'atmosfera dominerà dal caldo al caldo.

Pacifico centrale: cielo parzialmente nuvoloso e nessuna pioggia nella regione. Ambiente mattutino da freddo a fresco con possibilità di gelo all'alba sulle montagne di Jalisco (nord). Nel pomeriggio, ambiente da caldo a molto caldo.

Sud Pacifico: Cielo parzialmente nuvoloso con piogge isolate che possono essere accompagnate da scosse elettriche a Oaxaca e Chiapas; nessuna pioggia a Guerrero. Atmosfera fresca al mattino e da calda a molto calda nel pomeriggio.

Golfo del Messico: cielo parzialmente nuvoloso e nessuna pioggia nella regione. Atmosfera da fresca a calda al mattino e al pomeriggio, ambiente da caldo a molto caldo. Vento da nord e sud-est tra 15 e 30 km/h con raffiche da 60 a 80 km/h e probabilità di tramogge a Tamaulipas.

Penisola dello Yucatan: cielo parzialmente nuvoloso per la maggior parte della giornata con piogge isolate sulla penisola. Atmosfera mattutina calda e calda a molto calda nel pomeriggio.

Mesa del Norte: cieli da limpidi a parzialmente nuvolosi. Nessuna pioggia nella regione. Ambiente mattutino molto freddo con brina all'alba nelle zone di Chihuahua, Durango e Zacatecas. Nel pomeriggio, atmosfera calda nella regione.

Mesa Central: Cielo parzialmente nuvoloso senza pioggia in gran parte della regione, essendo parzialmente nuvoloso con una probabilità di precipitazioni isolate che potrebbero essere accompagnate da scosse elettriche nelle aree di Puebla. Atmosfera mattutina da fredda a fresca e calda a molto calda nel pomeriggio.

