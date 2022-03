Questa è stata la caduta di Santiago Alarcón nel bel mezzo di Live for Instagram

Tra i tanti compiti di recitazione di Chichila Navia e Santiago Alarcón (coniugi), per questa volta c'è il lancio di un canale YouTube che ha ricevuto il nome di «Familío». Infatti, domenica scorsa, 27 marzo, la paisa ha pubblicato sui suoi social network il trailer di questa produzione digitale che, oltre a lui e al suo partner, contiene anche il lavoro di recitazione dei loro due figli in comune: María e Matías.

«Il grande lancio di oggi del nostro canale YouTube, Familío, perché... quello che succede a casa non rimane a casa», è stato ciò che l'attore ha scritto nella didascalia del suo post. In questo modo, si è anche reso conto che domenica 27 marzo era la data selezionata sul calendario per la prima della produzione. Poi, poco dopo, insieme a Chichila Navia, hanno fatto un live per espandere le informazioni su quale fosse la loro serie.

Tuttavia, nel bel mezzo della sua spiegazione, «Guardiano», l'animale domestico di famiglia, è apparso sullo schermo. Il cane ha concentrato tutta la sua attenzione su Santiago Alarcón su un'apparente ricerca di gioco, allo stesso tempo, Navia ha commentato: «Un altro membro della famiglia, è un po 'intenso come il padre, proprio come stanno vedendo». Fu allora che la forza dell'animale era così forte che fece cadere l'attore dalla sedia e finì sul pavimento. Prima del panorama, anche l'attrice si è fatta una risata e, più tardi, anche lo stesso Alarcón ha riso, dopo essersi unito e aver mostrato che stava bene, poi ha detto scherzosamente: «Non me lo aspettavo».

La caduta di Santiago Alarcón dopo essere stato deposto dal suo cane nel bel mezzo di Live

Nel già citato Live, Chichila Navia ha affermato che questo progetto, che è a malapena nel suo primo capitolo pubblicato, ha Andrés Borda come regista e scrittore.

«... Nella pandemia eravamo... molto creativi e dicevamo: - Beh, cosa facciamo con un discorso lì, in cosa lo investiamo, è un buon momento per pensare a qualcosa di bello -... mi è venuto in mente che avremmo inventato un canale YouTube e in questo modo avremmo potuto essere promotori di qualche occupazione in quel momento; abbiamo chiamato un super patch cool... tra quelle il nostro regista e scrittore Andrés Borda... abbiamo un sacco di contenuti fantastici che sono ispirati dalla nostra famiglia».

D'altra parte, se parliamo di visualizzazioni su YouTube, finora in questi giorni il primo episodio, battezzato con il nome di 'Tales to Sleep', attraversa più di 29mila visualizzazioni.

Inutile dire che, in coppia, gli attori stanno già attraversando i loro due decenni di storia sentimentale.

Inutile dire che il pubblico colombiano ha recentemente visto Chichila Navia sul grande schermo per conto di «El Paseo 6", un lungometraggio uscito nel dicembre 2021. Da parte sua, e parlando di terreno televisivo, una delle ultime e ben ricordate esibizioni di Alarcón è stata per la serie «El man es German», nella sua stagione 2019.

