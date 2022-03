Più di 40 femminicidi sono stati segnalati in Venezuela nei primi due mesi dell'anno

L'organizzazione venezuelana Utopix ha riferito martedì che almeno 41 femminicidi si sono verificati nel paese caraibico dall'inizio di gennaio alla fine di febbraio di quest'anno, rappresentando una media di un omicidio di una donna ogni 35 ore.

«Da parte dello Stato, non esiste una proposta concreta per affrontare questo problema, il che mostra solo la grande lacuna che esiste nelle politiche pubbliche relative alla prevenzione, all'attenzione e alla mitigazione della violenza di genere contro le donne», ha affermato l'ONG sul suo sito ufficiale.

A gennaio sono stati documentati 23 casi e il 18 febbraio, di cui quattro registrati nello Stato di Miranda, tre a Carabobo, due in ciascuna regione di Lara, Bolivar e Caracas, e uno a Delta Amacuro, La Guaira, Anzoátegui, Guárico e Táchira.

L'ONG ha spiegato che la maggior parte delle vittime del femminicidio aveva tra i 36 e i 40 anni, con un picco tra i 31-35 anni e i 46-50 anni.

Dei 18 femminicidi registrati a febbraio, otto erano con armi a lama, quattro casi di asfissia meccanica, due di armi da fuoco, un caso di annegamento e un omicidio picchiato; tuttavia, la causa della morte dei restanti due casi non è nota.

L'organizzazione ha indicato che, dei 18 casi, in cinque casi hanno lasciato i corpi delle vittime su strade pubbliche; in quattro casi, le vittime sono state torturate; in tre, sono state denunciate disperse; e in altri tre casi, le donne hanno subito abusi sessuali.

D'altra parte, Utopix ha sottolineato che, su un totale di 19 femminicidi, quattro sono imprigionati, tre sono fuggiti e tre si sono suicidati, mentre dei restanti nove non ci sono informazioni.

«Di fronte a questa realtà, dobbiamo renderla visibile e dare voce a quelle donne e ragazze che sono morte per violenza femminicida, chiedendo un'azione urgente da parte dello Stato venezuelano di fronte all'aumento della violenza e denunciando l'impunità che spesso protegge questi aggressori», ha detto l'organizzazione.

Martedì, il dittatore del Venezuela, Nicolás Maduro, ha dichiarato, durante il Congresso delle donne venezuelane 2022, che uno dei compiti principali delle donne è quello di «gestare».

«Senza le donne, semplicemente non ci sarebbe nessuna società, la donnaiola della rivoluzione. Le donne, lo sappiamo, hanno grandi compiti nella vita: il compito di partorire, di partorire; il compito di forgiare, formare, elevare; costruire valori. Tutte le donne hanno, nella loro profonda innocenza, un senso innato di proteggere e amare l'umanità», ha detto il presidente, senza fare riferimento ai femminicidi che sono stati denunciati nel Paese negli ultimi anni.

Secondo Utopix, i femminicidi sono aumentati in modo allarmante durante il 2020 fino all'omicidio di una donna ogni 34 ore, rispetto al 2016, quando il femminicidio si è verificato ogni 72 ore.

Nel 2021, la media era di un femminicidio ogni 36 ore.

A metà di questo mese, il Comitato delle ONG venezuelane dei parenti delle vittime di Caracazo (Cofavic) ha presentato il suo rapporto «Violenza contro le donne venezuelane», in cui sono state registrate 1.821 morti violente di donne tra il 2017 e il 2021, di cui il 53% erano femminicidi.

(Con informazioni fornite da EFE)

