Perù vs Paraguay: il colpo di testa di Gianluca Lapadula ha rotto la traversa in un duello per le qualificazioni del Qatar 2022

Perù vs Paraguay: Gianluca Lapadula ha quasi segnato un gol da protagonista nella partita valida per la 18a e ultima data delle Qualificazioni al Qatar 2022 che è stata giocata allo Stadium National di Lima.

Dopo 83 minuti di gioco, Christian Cueva ha ricevuto gratuitamente e senza segni per l'ala destra dell'attacco della nazionale peruviana. «Aladino» controllava e lanciò un centro vicino ai margini della piccola area del Paraguay.

Il servizio di Cueva ha raggiunto la testa dell'attaccante Gianluca Lapadula che ha collegato e schiantato la palla sulla traversa dopo l'intervento felino del portiere Guarani Antony Silva. Nel primo tempo anche il 'Bambino' ha mandato il suo tiro al palo. Dopo 5 minuti, il giocatore italo-peruviano ha aperto il punteggio a favore del bicolore (5").

Il colpo di testa di Gianluca Lapadula in Perù-Paraguay per le qualificazioni del Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes).





Il tecnico del Perù Ricardo Gareca schiera con Pedro Gallese, Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Alexander Callens, Miguel Trauco, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, Renato Tapia, Edison Flores, Sergio Peña e Gianluca Lapadula.

L'allenatore del Paraguay Guillermo Barros Schelotto ha scelto questa formazione: Antony Silva, Fabian Balbuena, Junior Alonso, Omar Alderete, Robert Rojas, Richard Ortiz, Oscar Romero, Andrés Cubas, Richard Sanchez, Julio Enciso e Sebastián Ferreira.

La nazionale peruviana arriva nella partita con il Paraguay dopo tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite del bicolore che ha permesso loro di raggiungere l'ultima data del turno di qualificazione del turno di qualificazione dei playoff con le opzioni intatte per qualificarsi per la zona playoff.

Il Perù ha ottenuto tre vittorie consecutive contro la Bolivia a Lima (3-0), il Venezuela come ospite (1-2) e la Colombia a Barranquilla (1-0). Ha poi pareggiato con l'Ecuador in casa e ha subito una sconfitta contro l'Uruguay a Montevideo giovedì scorso, 24 marzo allo stadio Centenario con la polemica del gol mancato a fine partita.

Il quinto posto in classifica si qualifica per il ripescaggio della Coppa del Mondo. Precisamente, la nazionale peruviana occupa quel posto con 21 punti, mentre Colombia e Cile lo seguono dal sesto e settimo posto in classifica con opzioni da superare se il bicolore non vince.

Il rappresentante della Confederazione sudamericana (Conmebol) affronta la qualificazione della Confederazione asiatica (AFC) nel ripescaggio della Coppa del Mondo il prossimo giugno. Al momento, gli Emirati Arabi Uniti e l'Australia definiranno nella fase 4 delle qualificazioni asiatiche nella quota continentale per il ripescaggio.

PARTITE DELL'ULTIMA DATA DEI PLAYOFF

Perù vs Paraguay (Stadio Nazionale di Lima)

Ecuador vs Argentina (Stadio Monumentale di Guayaquil)

Bolivia vs Brasile (Stadio Hernando Siles a La Paz)

Cile vs Uruguay (Stadio San Carlos de Apoquindo a Santiago)

Venezuela vs Colombia (Stadio Cachamay a Puerto Ordaz)

