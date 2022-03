Perù-Paraguay: l'aeronautica peruviana ha sorvolato lo stadio nazionale e ha dipinto il cielo di rosso e bianco

Anche l'aeronautica militare peruviana indossava il rosso e il bianco per incoraggiare la selezione dal cielo. Lo squadrone acrobatico «Bicolor», composto da piloti di caccia esperti, non ha esitato a motivare la squadra guidata da Ricardo Gareca.

Attraverso la loro pagina Twitter, hanno condiviso un'immagine in cui puoi vedere come questa azienda ha tinto il cielo di rosso e bianco.

Questo è stato condiviso dai tifosi del National Stadium e del gli spettatori non hanno esitato a pubblicare questo spettacolo del paradiso.

Vale la pena ricordare che questo squadrone è composto da quattro aerei da addestramento ZLIN Z-242L, chiamati Bicolor a causa del sangue versato da tutti i peruviani per stabilire l'indipendenza e la sovranità nazionale.

I velivoli si distinguono per la loro grande capacità acrobatica e vengono utilizzati nell'addestramento di manovre ad alte prestazioni per piloti di caccia.

6 DISTRETTI CHE POTRAI VEDERE PERÙ VS. PARAGUAY SUL GRANDE SCHERMO

VILLA EL SALVADOR

Il Comune di Villa El Salvador ha informato tutta la sua comunità che trasmetterà la partita anche sul grande schermo, nel centro commerciale Cesar Vallejo dalle 15:00.

«Il centro commerciale César Vallejo migliorato e impreziosito , ospiterà tutti i tifosi della «Città Messaggera della Pace», per incoraggiare la nostra squadra nazionale peruviana, di fronte al loro incontro con il Paraguay», si legge nella pubblicazione.

SAN BORJA

Il quartiere di San Borja ha annunciato attraverso i suoi social network che il Parque de la Familia sarà anche in grado di guardare la partita sul grande schermo. Hanno indicato che il consumo di bevande alcoliche sarà vietato.

«Vieni con la tua maglia per incoraggiare i bianchi e i rossi in questo duello decisivo per la nostra partecipazione ai Mondiali in Qatar 2022. Vi aspettiamo per vivere insieme l'emozione del calcio sul grande schermo», afferma la pubblicazione.

Daniela Darcourt è stata incaricata di cantare l'inno nazionale prima della partita tra Perù e Paraguay per le qualificazioni sudamericane.

PONTE IN PIETRA

Anche il Comune di Puente Piedra si è unito alla festa e ha annunciato che il suo evento si terrà dalle 17:00 in Plaza Mayor.

«La donna bianco-rossa sta recitando la sua vita davanti al gruppo Guaraní e a Puente Piedra la viviamo su uno schermo gigante. Vi aspettiamo domani dalle 17:00 per godervi questo impressionante incontro», si legge nel post sul suo account Facebook.

L'AGOSTINIANO

Il Comune di El Agustino ha annunciato che il suo evento inizia alle 15:00 nella piazza principale del quartiere; dove oltre a guardare la partita, i fan potranno partecipare a giochi, competizioni e premi.

«Gli Agostiniani saranno nella Plaza Mayor per incoraggiare la nostra squadra nel loro incontro decisivo in cerca di qualificazione per la Coppa del Mondo del Qatar 2022. Vieni con tutta la famiglia, LA TUA PRESENZA È IMPORTANTE!» , hanno detto sul loro account ufficiale di Facebook.

FINESTRA

Il Comune di Ventanilla ha invitato i tifosi a godersi il Perù contro il Paraguay presso la Plaza de Armas di Ciudad Satelite dalle 16:00.

«ANDIAMO PER IL REPECHAGE! È arrivato il grande giorno. Il nostro team ha bisogno del supporto di tutti. Pertanto, incoraggiamo la whiquiroja questo martedì 29 marzo, dalle 4 del pomeriggio, nella Plaza de Armas di Ciudad Satelite», afferma la pubblicazione.

CERCADO DE LIMA

Il Comune di Lima (MML) ha annunciato che trasmetterà in diretta, su tre grandi schermi, la partita al Magic Water Circuit.

