Perù-Paraguay: Andrés Wiese, María Pia Copello, Carlos Vilchez e altre celebrità che hanno celebrato il trionfo peruviano

Il 29 marzo si è svolta la partita tra Perù e Paraguay, risultando in un glorioso 2-0. In questo modo, stiamo ancora gareggiando nelle qualificazioni del Qatar 2022 e speriamo di giocare nella Coppa del Mondo.

Di fronte a questo, le celebrazioni degli artisti non hanno aspettato e hanno espresso tutta la loro emozione sui social network. È il caso di Andrés Wiese, Maria Pia Copello, Carlos Vilchez e molti altri che si mostrano sempre incoraggiando la nazionale peruviana in ogni partita.

RODRIGUEZ

La conduttrice di En Boca de Todos ha usato le storie sul suo account Instagram ufficiale per esprimere la sua gioia per il trionfo del Perù. L'attrice ha dimostrato di vivere la partita con i suoi parenti e hanno festeggiato ogni gol segnato dalla squadra peruviana.

«Up Peru Face...» , ha scritto la presentatrice televisiva sul suo social network accanto alla bandiera peruviana accompagnata da una foto della sua famiglia che indossa le t-shirt 'blanquiroja'.

Foto: Instagram

GESÙ ALZAMORA

L'autista ha fatto sapere ai suoi follower su Instagram che era all'Estadio Nacional a godersi la partita dal vivo e non ha esitato a saltare e gridare quando i 90 minuti di partita che hanno dato alla squadra peruviana il vincitore erano finiti.

Ha anche pubblicato una foto sul suo profilo con sua moglie María Paz. «Andiamo Peru Cara...! Stiamo andando al ripescaggio! Arriba Peru», ha scritto come descrizione della foto che ha lo sfondo di quello stadio.

Foto: Instagram

MARIA PIA COPELLO

La conduttrice di Esto es Guerra è una delle figure dello spettacolo che non esita a mostrare il suo amore per la camicia «bianco-rossa» in ogni partita, perché fedele al suo stile carica i suoi famosi Tik Tok e contenuti sulle sue storie su Instagram.

Con un'immagine in cui vince la parola ¡AMOS! e PERU, la cheerleader si è anche unita alla lunga lista di celebrità che celebrano il trionfo della nazionale peruviana contro il Paraguay.

Foto: Instagram

CARLOS VILCHEZ

Il comico peruviano ha pubblicato un breve video per celebrare che il Perù si sta avvicinando alla partecipazione ai Mondiali del 2022. «Pago tutto. Stiamo andando al ripescaggio. Grazie ragazzi», ha scritto come descrizione del suo video insieme a emoji con la faccia sorridente.

Foto: Instagram

ALESSANDRA FULLER

L'attrice ha pubblicato un video sul suo account Instagram ufficiale condividendo con i suoi follower che era all'Estadio Nacional incoraggiando la nazionale peruviana. L'influencer ha usato parte dell'inno nazionale come descrizione del suo post in cui puoi vedere come i calciatori e i tifosi celebrano il trionfo.

«Ti darò la mia vita e quando morirò, mi unirò sulla terra, con te Perù», si legge.

Foto: Instagram

ETHEL POZO E BRUNELLA HORNA

I conduttori di América Hoy hanno usato le storie sui loro account Instagram per celebrare il trionfo del Perù. Mentre Ethel Pozo ha pubblicato un frammento della sua previsione del risultato finale della partita in cui ha vinto la nazionale peruviana, Brunella Horna ha condiviso una foto con il suo compagno Richard Acuña scrivendo «We win!».

Foto: Instagram

ANDRES WIESE

Nonostante il fatto che l'attore peruviano sia in vacanza in Thailandia, ciò non gli ha impedito di guardare la partita Perù-Paraguay e celebrare la vittoria peruviana. «Andiamo al ripescaggio!» , ha scritto il ricordato «Nicolas de las Casas» sull'immagine dei calciatori che si abbracciano.

Foto: Instagram

YIDDAH SLAVO E GINO PESARESSI

Yiddá Eslava ha pubblicato diverse storie su Instagram per celebrare il 2-0 del Perù contro il Paraguay. Da parte sua, Gino Pesaressi ha fatto lo stesso e ha anche condiviso alcune immagini della partita e ha scritto «Vamos Peru».

Foto: Instagram

ANDRES VICLEZ

Un altro attore che ha parlato prima del trionfo del Perù è stato Andrés Vilchez, che con lettere maiuscole ha sottolineato che è rimasta solo 1 partita per il Perù per andare ai Mondiali del 2022 che si terranno in Qatar. «Manca una partita al campionato del mondo. Andiamo in macchina...» , ha scritto della foto del National Stadium.

Foto: Instagram

CONTINUA A LEGGERE