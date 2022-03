Perù al ripescaggio: i tifosi di Iquitos sono andati in moto per celebrare la vittoria del Bicolor contro il Paraguay

Il Perù è riuscito a battere il Paraguay 2-0 qualificandosi per il ripescaggio per una quota ai mondiali che si terrà in Qatar quest'anno. I tifosi peruviani non hanno perso l'emozione del trionfo e sono scesi nelle strade del paese per celebrare a modo loro questa giornata di gioia per la nazionale e i loro tifosi. A Iquitos, un gruppo di tifosi è andato in moto, chiamata anche auto da moto, per unirsi alla festa per la vittoria peruviana.

Con una bandiera peruviana su una spalla, hanno attraversato la piazza principale di Iquitos, in gruppi e coordinate che hanno attirato l'attenzione dei passanti. Con un forte clacson per mostrare la sua gioia per il trionfo dei biancorossi che sono riusciti ad assicurarsi la partita nel primo tempo con gol di Gianluca Lapadula e Yoshimar Yotún, oltre a una magica prestazione del centrocampista Christian Cueva che ha realizzato un'opera d'arte per assistere 'Bambino' nel primo gol.

Le immagini rilasciate da Canal N mostrano il momento in cui le automobili girano per la zona si uniscono e mostrano una sequenza con le luci accese per seguire lo stesso percorso, qualcosa che sembra pianificato nel caso in cui il Perù riesca a vincere contro i Guaraní.

Con bandiere e clacson, altri mototaxi e motociclette si sono uniti al tour per continuare la festa che durerà sicuramente fino al giorno successivo. Sebbene sia durato pochi secondi, è segnato da come il calcio peruviano possa essere sinonimo di gioia e unità in un paese sommerso da continue crisi.

I festeggiamenti continuano in diverse parti del Paese, in una notte che ci ricorda quello che è successo nel 2017 quando anche il Perù si è assicurato il ripescaggio. Ancora una volta, dovranno bruciare l'ultima cartuccia per essere per la seconda volta consecutiva nella coppa del mondo.

Il Perù ha aperto le marcature dopo 5 minuti. Christian Cueva ha ricevuto la palla a circa 35 metri dall'obiettivo «Guaraní» e ha testato tutta la sua qualità con una brillante assistenza per il «Bambino». Quello che è venuto dopo ha entusiasmato tutti i peruviani

Gianluca Lapadula ha conquistato la schiena dell'ultimo uomo della nazionale paraguaiana, profilato per la sua destra con qualche difficoltà e ha messo un tocco sottile alla palla per battere l'arco rivale. La palla è arrivata con qualche millisecondo di incertezza.

Il 'bicolor' ha aumentato il suo vantaggio al 42′ del primo tempo. La visita non è stata chiaramente respinta, 'Aladino' ha fatto un gioco e rilasciato per Edison Flores, che ha alzato la testa e ha messo un grande centro per il lato destro del campo.

Da questa parte è apparso Yoshimar Yotún, che ha fatto una manovra tremenda per vincere il gol del Paraguay. Il portiere ha persino toccato la palla, ma non è riuscito a impedire alla palla di attraversare la linea di porta. Altrettanto, tremendo.

