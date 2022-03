Perù al ripescaggio: così hanno festeggiato i giocatori negli spogliatoi dopo aver battuto il Paraguay

Dopo la grande festa sul campo dello Stadio Nazionale, dove il «Contigo Peru» non è mancato, i giocatori della nazionale peruviana hanno continuato con gioia negli spogliatoi. Diversi giocatori hanno caricato cartoline sui loro social network per condividere ciò che hanno vissuto in quel momento intimo. Coloro che non hanno potuto essere presenti sono stati Gianluca Lapadula e Wilder Cartagena, che sono andati al test antidoping.

La vittoria per 2-0 sul Paraguay ha fatto germogliare emozioni e la gioia è stata dimostrata in momenti diversi. Ottenere il posto nei playoff nell'ultima partita dei playoff sudamericani ha causato un clamore che è durato diverse ore. I giocatori hanno lasciato il colosso José Díaz verso le 22:30 (ora peruviana).

Sergio Peña e Yoshimar Yotún, autore del secondo gol al National Stadium con una favolosa forbice, si sono fatti un selfie e lo hanno caricato sul loro account Instagram ufficiale. Entrambi erano titolari e hanno grandi possibilità di essere in Qatar 2022. A scattare la foto c'era il giocatore del Malmö FF. Ricordiamo che 'Yoshi' indossava anche la maglia del club svedese.

Redes sociales Sergio Peña.

D'altra parte, Carlos Zambrano ha comunicato con i suoi figli in piena festa nei camerini della «bianco-roja», che a suo dire era una festa. Il difensore centrale del Boca Juniors è tornato a prendere la posizione di partenza nella parte centrale della schiena e ha accompagnato Alexander Callens. Ha ripreso il suo livello nelle ultime partite e li ha dimostrati contro l '"albirroja».

Redes sociales Carlos Zambrano.

LAPADULA E CARTAGENA NON POTEVANO FESTEGGIARE

Coloro che sono rimasti senza festeggiare insieme a tutta la squadra nello spogliatoio sono stati Gianluca Lapadula e Wilder Cartagena, che sono stati scelti per superare il test antidoping. Questi giocatori vengono scelti dopo la partita e di solito ricevono una notifica quando sono diretti negli spogliatoi.

Quello che ha caricato un video sui suoi social network è stato ExAlianza Lima, che si è «lamentato» di non poter stare con i suoi compagni di squadra, qualcosa che è stato condiviso da «Bambino», che era incaricato di mettere il primo gol nello Stadio Nazionale di Lima.

Entrambi i giocatori sono stati selezionati per superare il test antidoping dopo la partita.

PEÑA E IL MOMENTO UNICO CHE HA VISSUTO QUANDO HA LASCIATO LO STADIO NAZIONALE

È uscito a malapena dal colosso José Díaz nella sua auto, migliaia di fan si sono avvicinati alla sua auto per chiedere un autografo, registrare un video e ascoltare un saluto. Il frastuono era così grande che la maggior parte di loro colpiva con il palmo delle mani sul vetro del finestrino dell'auto dove si muovevano. Per precauzione, il giocatore svedese del Malmö FF ha preferito rimanere all'interno, ma ha vissuto un momento unico e indimenticabile.

