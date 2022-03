Pasqua 2022: quali sono i giorni di congedo per i messicani

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 06MARZO2020.- Playa Balandra fue elegida como un destino que va a dar de hablar en el 2020 según el portal de viajes TripAdvisor, mismo que reconoce su belleza, la define como una playa de oleaje tranquilo y paisaje con formaciones rocosas, con poca profundidad del mar, además de aguas cristalinas, y alejada de la zona hotelera. La playa considerada como una de las más bonitas de México cuenta como elemento principal con una piedra conocida como “el hongo”, la cual se ha convertido un icono de la ciudad. La llegada de turistas durante los últimos años se ha incrementado 600 por ciento, por lo que ahora las autoridades alistan un plan de ordenamiento por tratarse de un sitio de Protección de Flora y Fauna, de acuerdo a un decreto federal emitido en noviembre del 2012. FOTO: OMAR MARTÍNEZ/ CUARTOSCURO.COM

Il giovedì e il venerdì santo sono obbligatori giorni di riposo? Questa è una delle domande che le persone si pongono spesso durante la Settimana Santa, un periodo religioso che alcuni credenti in Messico tengono conto.

Per gli studenti sono concesse ferie superiori a 9 giorni; tuttavia, per i lavoratori del paese questo non è il caso. Successivamente, spiegheremo quando sono i giorni considerati di riposo per lavoratori e studenti.

Prima di tutto, va ricordato che le vacanze sono stabilite come pause ufficiali nel paese, cioè sia i dipendenti che gli studenti devono interrompere le loro attività durante la data indicata.

En México se realizan actividades religiosas durante Semana Santa. EFE/José Méndez EFE

Mentre le vacanze non sono considerate obbligatorie; tuttavia, in alcune istituzioni le concedono ai loro lavoratori, in occasione di una celebrazione speciale, come il giovedì e il venerdì santo o il giorno dei morti.

Quando è la vacanza?

Gli studenti potranno usufruire di questo periodo di ferie da lunedì 11 aprile a venerdì 22 dello stesso mese. In questo modo, insegnanti e studenti torneranno alle loro classi fino a lunedì 25 aprile, secondo il Ministero della Pubblica Istruzione (SEP).

Quali sono i giorni festivi?

*giovedì 14 aprile 2022

*Venerdì 15 aprile.

In questo senso, i suddetti giorni della Settimana Santa non sono considerati obbligatori, ma sono date di ferie e saranno concessi solo nelle aziende che lo stabiliscono per i loro lavoratori.

Algunas personas se divierten en playas de Cancún. (Fotos: Reuters) REUTERS

Secondo la legge federale sul lavoro, tutti i dipendenti possono godere di alcune date di riposo ufficiali, cioè le vacanze.

Quali sono le feste?

-1 gennaio (Capodanno).

-Il primo lunedì di febbraio (Giornata della Costituzione messicana).

-Il terzo lunedì di marzo (Per la nascita di Benito Juárez).

-1 maggio (festa del lavoro).

-16 settembre (giorno dell'indipendenza del Messico).

-Il terzo lunedì di novembre (commemorazione della rivoluzione messicana).

-Il 1 dicembre di ogni sei anni, quando corrisponde alla trasmissione del potere esecutivo federale.

-25 dicembre (festa di Natale).

Qual è il periodo di Pasqua 2022?

Dobbiamo ricordare che quest'anno la Settimana Santa va da domenica 10 aprile a sabato 16 aprile dello stesso mese. Per la popolazione cattolica, la Settimana Santa commemora la passione, la morte e la risurrezione di Cristo, motivo per cui alcune persone partecipano ad attività legate all'argomento e le lezioni sono sospese.

La Settimana Santa fa parte della Quaresima. Questo è un periodo in cui diverse persone si impegnano in attività di culto. Secondo i dati, inizia la domenica delle Palme e termina la domenica della risurrezione.

Durante questo periodo, decine di persone ne approfittano per andare in vacanza o trascorrere almeno un fine settimana visitando un altro stato o area di vacanza, a seconda dei casi.

I cittadini scelgono di visitare le zone di spiaggia o villaggi. Queste sono mete turistiche sia in regioni naturali, ideali per le vacanze o luoghi con incredibili spiagge per nuotare, fare surf, snorkeling e interagire con i delfini.

