Paolo Guerrero e Jefferson Farfan hanno parlato dopo che la nazionale peruviana si è qualificata per il ripescaggio

Il Perù ha battuto il Paraguay 2-0 al National Stadium ed è rimasto nella zona playoff delle Qualificazioni del Qatar 2022. Due riferimenti del «bicolore» hanno parlato dopo un nuovo risultato dei loro colleghi, Paolo Guerrero e Jefferson Farfán hanno pubblicato un messaggio emotivo attraverso i loro social network.

Il primo è stato il «Predator». «Congratulazioni ragazzi per il grande trionfo, per aver dato quella gioia a tutto il Perù. Il Perù è orgoglioso di tutti voi, per lo sforzo, il sacrificio, per tutto ciò che avete messo in queste qualificazioni. Andiamo in Perù».

«Rendiamo il Perù sempre più grande di quanto non sia già, senza limiti», ha concluso il capitano del 'bianco-rosso', che ha accompagnato la sua storia con una foto della bandiera peruviana.

La 'Foquita' non ha potuto assistere allo stadio, ma ha vissuto la partita comodamente da casa sua. «Thank you band that joy», ha pubblicato il giocatore di Alianza Lima con una foto della fine del fidanzamento.

Foto: Instagram