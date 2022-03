Nazionale peruviana: quando si giocherà il ripescaggio per il passaggio ai Mondiali del Qatar 2022

Il Perù ha battuto il Paraguay e ha conquistato il quinto posto nella classifica delle qualificazioni sudamericane. Questo posto le dà la possibilità di giocare i playoff contro la vincitrice delle qualificazioni asiatiche per un posto in Qatar 2022 e lo farà il prossimo giugno. Il rivale uscirà da colui che è vittorioso tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Australia.

Non è stato ancora definito esattamente, ma molto probabilmente sarà fatto il 13 o il 14 giugno. Si giocherà nel paese ospitante della prossima coppa del mondo (Doha) e il vincitore sarà definito in una singola partita. Questa partita si giocherà dopo gli Emirati Arabi Uniti contro l'Australia, che si giocherà una settimana prima (7 giugno) per essere giocata a Doha.

Ricorda che questa sarà l'ultima partita delle Qualificazioni del Qatar 2022 e solo in quella data i 32 partecipanti alla massima festa di calcio saranno pienamente conosciuti. Finora sono confermati 12 dalla UEFA, quattro dal Conmebol, quattro dall'AFC (Qualificazioni asiatiche), due dal CAF (Qualificazioni Africane) e uno dalla Concacaf.

La nazionale peruviana ha raggiunto questa fase dopo aver segnato 24 punti nella classifica del torneo Conmebol. La qualificazione è stata raggiunta al National Stadium, che era pieno e tutto è successo sul punteggio dell'ultima data. Con quella vittoria sono riusciti a ottenere sette vittorie, tre pareggi e otto sconfitte. Inoltre, storicamente, è diventata la prima squadra a passare al campionato del mondo dopo aver segnato un solo punto nelle prime quattro date.

QUOTE PER CONFEDERAZIONE

UEFA (Europa): 13 coupon

CAF (Africa): 5 tazze

AFC (Asia): 4,5 coupon

Conmebol (Sud America): 4,5 posti

CONCACAF (Nord America, America Centrale e Caraibi): 3,5 quote

OFC (Oceania): 0,5 punti

LE SQUADRE SI SONO QUALIFICATE PER LA COPPA DEL MONDO PER ORA:

UEFA

Danimarca, Belgio, Francia, Croazia, Germania, Serbia, Inghilterra, Svizzera, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia e Spagna.

CONMEBOL:

Brasile, Argentina, Uruguay ed Ecuador.

AFC:

Giappone, Iran, Arabia Saudita e Corea del Sud.

CAF:

Ghana e Camerun

CONCACAF:

Canada

HOST:

qatar

