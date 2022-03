Nazionale peruviana: Gianluca Lapadula si è congratulato con il Benevento dopo essere andato al ripescaggio pre-Qatar 2022

La nazionale peruviana ha avuto una grande notte martedì 29 marzo, dopo aver battuto la sua controparte paraguaiana 2-0 nell'ultima data del Sud Qualificazioni americane. Questo risultato gli ha permesso di finire quinto, quindi giocherà il ripescaggio consecutivamente dopo Russia 2018. A tal proposito, il Benevento, il club di Gianluca Lapadula, ha inviato un messaggio di congratulazioni al calciatore per questo storico evento.

Anche se non è stato solo l'attaccante peruviano, visto che anche il polacco Kamil Glik ha vinto una vittoria con la sua squadra ai Mondiali del 2022 in Qatar. «Congratulazioni a Kamil Glik che ha strappato il pass per il Qatar 2022 e Gianluca Lapadula che si è qualificato con il suo Perù ai playoff mondiali!!» , è stata la pubblicazione del cast italiano attraverso il loro account Twitter, che celebra i risultati dei giocatori della loro squadra.

Publicación del Benevento en Twitter tras victoria de Perú con Gianluca Lapadula.

Nel caso del difensore europeo, ha iniziato 2-0 a favore della sua squadra contro la Svezia giocata per il ripescaggio. Questo gli ha permesso di qualificarsi direttamente per l'evento della Coppa del Mondo e assicurarsi il suo posto tra le migliori squadre del pianeta. Inoltre, è un appuntamento fisso per l'allenatore Fabio Caserta nella rosa italiana che ha la missione di tornare in serie A.

Da parte sua, Gianluca Lapadula ha molto a che fare con questo rimbalzo e l'accesso al ripescaggio da parte della «blanquirroja». Da quando la maglia nazionale è stata indossata nel novembre 2020 nella sconfitta contro il Cile in una visita dei playoff, la squadra peruviana ha avuto uno sviluppo e una crescita notevoli. Questo nonostante il fatto che all'inizio del 2021 i risultati non mi accompagnassero e stavo guardando in fondo alla classifica che stavo pensando a una classifica. Inoltre, quello nato a Torino ha sofferto di adattamento con la partita peruviana in modo che ci potesse essere un'intesa sul campo.

MIGLIORAMENTO DEL PERÙ

Tuttavia, il cambiamento è avvenuto sulla scia della vittoria per 2-1 sull'Ecuador a Quito. In quella partita, Lapadula ha partecipato due volte per i gol di Christian Cueva e Luis Advíncula. Da lì, nella Copa America in Brasile ha segnato 3 gol (contro Ecuador, Paraguay e Colombia) e ha fornito 1 assist. La sua partecipazione e integrazione con il «bicolore» è diventata più evidente, al punto che è venuto a scambiare battute e celebrazioni con i suoi colleghi.

Sebbene nei playoff non sia riuscito a segnare, fino a il duello contro la Bolivia a Lima e ha segnato il primo gol della vittoria per 3-0. Lo stesso Cueva e Sergio Peña hanno completato la disfatta. Ma in una partita in cui ha sofferto più che abbastanza è stato in il trionfo di 2 a 1 contro Venezuela a Caracas. 'Lapa 'ha aperto il conto' con un grosso colpo di testa dopo un ottimo cross di André Carrillo. I venezuelani hanno pareggiato con Darwin Machís, fino a quando 'Aladino' è apparso al secondo posto con un punteggio di punizione che ha colpito la barriera.

Infine, la partita contro il Paraguay è stata decisiva per assicurarsi quella quota per il ripescaggio contro il rappresentante dell'Asia. E cosa ha fatto Gianluca: ha segnato un gol e ne ha spazzolato un altro sul palo. In totale, ha segnato 3 gol nei playoff del Qatar 2022, anche se il suo contributo sul campo, sia con gli scioperi che con le azioni difensive, deve essere evidenziato.

Gianluca Lapadula y le evidencia de su armonía con la selección peruana celebrando con Christian Cueva y André Carrillo. | Foto: FPF

PARTITA CON BENEVENTO

Dopo la partita, l'attaccante peruviano tornerà a Benevento per tornare ad allenarsi per la partita che giocherà contro il Pisa per la Serie B questo sabato 2 aprile . Tuttavia, nel duello contro i «Guaraníes» è stato fasciato con ghiaccio sulla caviglia, quindi dovremmo aspettare se si tratta di un infortunio grave o se sarà in forma.

