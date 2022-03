Nazionale peruviana: così gridano al mondo i gol contro il Paraguay che ha dato il pass per il ripescaggio al Qatar 2022

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Peru v Paraguay - Estadio Nacional, Lima, Peru - March 29, 2022 Peru's Christian Cueva reacts REUTERS/Sebastian Castaneda

La nazionale peruviana ha dato un colpo di autorità Martedì per battere il Paraguay 2-0 e assicurarsi il quinto posto nelle Qualificazioni del Qatar 2022, che gli dà il diritto di giocare, il prossimo giugno, lo spareggio per la Coppa del Mondo di fronte a un rappresentante asiatico tra l'Australia e gli Emirati Arabi Uniti.

Le biancorosse hanno così suggellato una solida vittoria allo Stadio Nazionale di Lima con un gol dell'attaccante italo-peruviano Gianluca Lapadula e un altro del centrocampista Yoshimar Yotún.

Il partito ha generato aspettative a diverse latitudini, soprattutto nella regione, poiché alcuni altri paesi si aspettavano una sconfitta peruviana per raggiungere i loro interessi di qualificazione, come nel caso del Cile e della Colombia.

È così che gli obiettivi sono stati narrati in altri paesi e alcuni con grande entusiasmo, altri con evidente delusione. Ecco alcune delle storie internazionali per i gol segnati questo martedì dal bicolore.

È così che sono stati narrati i gol peruviani in Cile e Colombia.

REPECHAJE

Così, il Perù ha raggiunto i 24 punti che lo hanno consolidato al quinto posto nella classifica finale delle qualificazioni sudamericane, dietro Ecuador, Uruguay, Argentina e Brasile, che hanno lasciato anche Colombia e Cile, che sognavano di raggiungere il ripescaggio, senza alcuna opzione.

Di fronte a uno stadio nazionale pieno di spettatori che non hanno smesso di incoraggiare per tutta la partita, la squadra guidata dall'argentino Ricardo Gareca è uscita per giocare a tutta velocità, con la palla sdraiata a destra, dove si è mosso il creativo Christian Cueva, la figura assoluta della partita.

Trasformato in una tempesta, il Perù ha aperto le marcature solo 4 minuti dopo aver ricevuto uno straordinario passaggio alto da Cueva che ha lasciato perplessi i difensori rivali mentre si muovevano a sinistra e cedevano a Lapadula, che ha dato un tocco sottile alla palla, che ha colpito il palo sinistro prima di entrare in porta difesa da Silva.

Il Perù ha mantenuto la scommessa di andare in testa contro un Paraguay che nei minuti successivi sembrava perplesso per le prime marcature, ma stava per approfittare di un errore in partenza di Yotún con un tiro di Ferreira che si è schiantato sulla traversa difesa da Gallese.

La gente del posto ha mantenuto l'intenzione offensiva e al 16 Lapadula non è riuscito a collegare con la gamba destra un cross incrociato da Yotún con tutto il gol a portata di mano.

Tuttavia, nei prossimi minuti il Paraguay ha avanzato le sue linee ed è riuscito a tagliare il circuito creativo peruviano per bilanciare le azioni e ha tolto il rischio dal suo obiettivo, sebbene non avesse opzioni per eguagliare il punteggio.

Nell'ultimo tratto del primo tempo, il Perù ha preso un secondo vento e di nuovo è andato in testa fino a quando a 41 Cueva è apparso di nuovo per controllare una palla, lasciare la strada a un rivale con pura magia e lasciare il posto a Flores, che ha concentrato da sinistra una palla elevata che Yotún ha collegato con una mezza forbice per aumentare figure.

Il Perù è stato in grado di vincere il terzo gol nei minuti di aggiunta, ma il difensore Callens ha fallito con il gol a disposizione, dopo che Lapadula ha colpito un altro colpo di testa su un bastone dopo aver ricevuto un cross da Yotún.

Già nel secondo tempo, il Paraguay ha cercato di evitare che il punteggio aumentasse contro di esso ricorrendo a ripetuti falli che hanno interrotto la partita, mentre il Perù ha cercato di controllare la palla, sempre con Cueva come motore di tutte le sue azioni.

A 63, il Perù ha spostato la palla da una parte all'altra e Cueva non è riuscito a coronare la sua grande prestazione della giornata sotto porta dopo un cross avvelenato che trauco ha incrociato.

Nei minuti successivi, consapevole di essere ad un passo dal conquistare il tanto atteso quinto posto, che gli ha dato anche la possibilità di qualificarsi per Russia 2018, ha controllato le azioni, tagliato i tentativi offensivi del Paraguay e ha cercato di portare qualche altra opzione di rischio.

Quando sono stati giocati 82 minuti, Lapadula stava per sigillare la vittoria ma il suo colpo di testa dopo un centro alto di Cueva è scoppiato sulla traversa dopo un tratto alla fine del portiere Silva, mentre il detenuto Varela ha anche sprecato un'altra grande opzione per espandere il punteggio in quanto non poteva battere il portiere Silva.

Dopo la vittoria nell'ultimo giorno delle qualificazioni sudamericane, il Perù giocherà il suo posto nella Coppa del Mondo in Qatar il prossimo giugno contro la quinta squadra asiatica.

