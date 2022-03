Morte dignitosa senza sofferenza: il dibattito che attrae Movimiento Ciudadano nella politica messicana

La discussione parlamentare per la promozione di nuovi diritti umani e garanzie individuali ha alzato il suo livello in Messico, perché mentre discuteva l'obiezione di coscienza e la legalizzazione dell'aborto nella repubblica, Movimiento Ciudadano (MC) ha attirato l'agenda della morte dignitosa senza soffrire, questo in virtù di garantire il massimo benessere possibile ai cittadini in situazioni mediche critiche, dove viene superata la portata della scienza moderna.

È in questo frangente che Infobae Mexico ha contattato Solomón Chertorivski, segretario della Commissione sanitaria della Camera dei Deputati e membro della panchina arancione, mentre lui è uno dei principali promotori di questa iniziativa e, in virtù delle risposte che ha fornito, c'è una discussione ampia, profonda e controversa su questo argomento.

Con la premessa che questa iniziativa è concepita nel mondo moderno, Chertorivsky Woldenberg ha ipotizzato che ci siano «questioni che prima sembravano tabù», ma che in realtà affrontano una nuova realtà e, di conseguenza, dovrebbero essere discusse. «Quando si parla di eutanasia o quando si parla di morte assistita, ci sono effettivamente polemiche maggiori, ma parlare di morte dignitosa e indolore comporta molte discussioni», ha detto durante la conversazione con i media.

Per approfondire questo postulato, il deputato ha affermato che le cure palliative devono essere considerate, ad esempio, per poter prendere questo tipo di decisione. «Se vuoi prendere la decisione di porre fine alla vita, una decisione individuale senza pressioni e farlo in ogni modo, quella decisione non può essere presa sotto dolore, perché è di parte». In questo senso, le cure palliative devono far parte della completa integrazione del sistema di welfare messicano.

MC cerca di legalizzare la morte dignitosa in Messico Video: Infobae Messico

Ciò significa che la determinazione a porre fine alla vita in modo dignitoso deve essere presa prima che le devastazioni sulla salute siano molto avanzate e, quando le cure palliative non sono più sufficienti, può esserci qualcuno che accompagna il paziente nel suo dolore e che è responsabile dell'esecuzione della sua volontà anticipata. . A questo proposito, ha ricordato che esiste già una legislazione simile nei governi locali, come a Città del Messico.

È qui che inizia il lavoro legislativo, perché una volta stabilita la possibilità di esercitare questo diritto, deve esserci un protocollo specifico che dia certezza alle azioni intraprese una volta avviati casi come questo. «Deve essere chiaro che sta accadendo nelle giuste condizioni, senza la pressione di nessuno, che hai informazioni e consapevolezza perfette di ciò che stai cercando e di ciò che desideri».

El legislativo mexicano tiene en la mira la muerte digna (Foto: EFE / Martin Divisek) EFE

Solomon Chertorivsky ha sottolineato che nei paesi in cui questo tipo di politica è già stato legiferato, i protocolli per l'autorizzazione consistono in una serie di interviste con il personale medico e infermieristico stesso sul paziente, in cui viene esaminato in particolare il motivo del processo decisionale e in uno spazio, è spesso collegiale, viene presa la determinazione che, in effetti, la decisione non viene presa sotto alcuna forma di coercizione. Inoltre, ha osservato che nelle nazioni in cui la legislazione non è molto chiara, sono stati chiamati poteri giudiziari, come in Colombia.

A questo proposito, ha ribadito che le leggi sulla morte dignitosa non prevedono l'applicazione di questa misura a persone giovani e sane con piene facoltà; tuttavia, apre anche la porta alla discussione sulla salute mentale, per cui ha sottolineato l'importanza che, prima di legiferare, i forum di consultazione debbano essere tenuto in cui la partecipazione di diversi analisti specializzati in materia e, sulla base delle idee presentate e delle sintesi raggiunte, effettuare la stesura della legge.

La legislación debe de ser basta y emanar de una discusión profunda y reflexiva (Foto: EFE / Marcial Guillén)

Ha detto che la proposta che si prevede di presentare sarà una via d'uscita piena di dignità quando si tratta di casi di malattie terminali, senza possibilità di miglioramento o cura, e quando il dolore è insopportabile. E, una volta approvato, sarà compito del sistema sanitario pubblico garantire l'accesso a questo diritto, tanta enfasi sarà posta sulla formazione, l'informazione e la costruzione di una cultura diversa sul concetto di questa libertà individuale, che spazia dal «libero sviluppo della personalità alla possibilità di fine vita».

Infine, Chertorivsky Woldenberg ha detto, come riflessione su questo argomento, che nel tempo «faremo molte più persone che hanno il cancro, un evento cardiovascolare», che deve essere compreso e sarebbe molto conveniente per la società parlare di queste cose in anticipo.

