Monique Pardo smentisce Andrés Hurtado sulla donazione di 2mila dollari: «Non mi è stato dato un sole»

Monique Pardo ha rotto il silenzio e ha parlato delle recenti polemiche causate dalla donazione dei 2000 dollari che il pilota Andrés Hurtado ha affermato hanno dato per l'evento che sta organizzando il cantante, che è in cattive condizioni di salute e dove parteciperanno vari artisti peruviani.

Ricordiamo che sabato scorso, 26 marzo, il presentatore televisivo ha contato durante il suo programma Sabado con Andrés a cui ha dato 2mila dollari Manolo Rojas, che è l'organizzatore dello spettacolo pro salud dell'esecutore di «Caramelo».

Tuttavia, l'attore comico ha rivelato di aver ricevuto solo l'iniziale di quel denaro e ha chiesto al conduttore televisivo di completare l'importo, mentre si avvicina il giorno dell'evento. Ora, è raggiunta da Monique Pardo, ma al contrario, dice che non le è stato dato un sole o visto soldi.

«L'unica cosa che posso dirti è che sono molto emozionato e chiarisco che il signor Andrés Hurtado non mi ha dato un solo sole (...) Ho pensato che fosse uno scherzo e, pubblicamente, ho chiesto a Manolo Rojos, chi è l'organizzatore (...) Sono rimasta stupita», ha detto in un'intervista al giornale Correo.

Inoltre non ha esitato a sottolineare la sua ammirazione per il padre di Josetty e Génessis Hurtado, ma ha chiesto che se qualcosa verrà donato, glielo dessero direttamente. Ha anche sottolineato di aver consultato Manolo Rojas per i soldi e le ha detto che era uno scherzo.

«Se hai intenzione di darmi qualcosa, il signor Andrés Hurtado, che ammiro (...) me lo dia. Il signor Manolo Rojas mi ha detto che è uno scherzo », ha detto.

«Nessuno mi ha dato un sole (...) Potrei usarlo se mi aiutano, sto pagando per la mia guarigione (...) se hanno intenzione di aiutarmi, che mi aiutano personalmente, mi è stato detto che è uno scherzo, sarebbe bello se rispondessi, perché mi ha aiutato con un cardiologo «, ha aggiunto.

Ricordiamo che Monique Pardo ha annunciato che il suo incidente nello show The Artist of the Year è stato il motivo principale per cui ha smesso di apparire in televisione e ciò che le ha causato grandi spese mediche così come disturbi nel tuo corpo.

Va notato che l'evento si svolgerà questo giovedì 30 marzo a Barranco e vedrà la partecipazione di Fernando Armas, Melcochita, Betina Oneto, Miguelito Barraza, Ernesto Pimentel, tra gli altri comici, cantanti e artisti.

La artista nacional fue ingresada de emergencia a clínica. (Foto: Instagram)

MONIQUE PARDO HA CERCATO DI TOGLIERSI LA VITA

Monique Pardo non avrebbe mai immaginato che avrebbe cercato di togliersi la vita dopo la dura caduta subita durante la sua partecipazione a The Artist of the Year. Secondo la sua testimonianza per un giornale locale, è stato immerso in una profonda depressione quando ha visto che il suo stato di salute era stato fortemente influenzato.

«Stavo per togliermi la vita quando avevo la pistola. I disprezzi, la solitudine in cui mi trovavo, le paure che avevo di morire senza aiuto, tutto ciò che mi ha portato a uno stato...» , ha detto l'exvedette.

Ha anche detto che quando stava per prendere una decisione per porre fine alla sua vita, ha ricevuto una chiamata dalla Spagna, l'avvocato Jorge Alberti, che gli ha offerto supporto legale per intentare una causa contro Gisela Valcárcel.

«Quando ero con la pistola in mano, il telefono squillò ed era Jorge Albertini, un membro del panel di Antena 3 dalla Spagna. Mi ha detto: 'Monique, tu sei l'icona numero 1 del Perù, l'icona della cultura pop del Perù. Non puoi abbassare la testa, ti aiuterò». Mi ha mandato un gruppo di avvocati e probabilmente sono loro a fare causa. Quell'uomo mi ha salvato la vita», ha detto.

